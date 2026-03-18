إيطاليا، غاتوسو يعلن قائمة اللاعبين المستدعيين: من تشيزا إلى راسبادوري، جميع الاختيارات وثلاثة حالات غير مؤكدة

لم يتبق سوى القليل، أقل من 24 ساعة، وستعرفإيطاليا بأكملها قائمة اللاعبين الـ28 الذين سيحاولون تأهيلنا إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الصيف بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يوم الجمعة 19 مارس، سيُطلب من المدير الفني جينارو جاتوزو الإعلان عن القائمة الرسمية للاعبين الذين سيواجهون، مساء الخميس 26 مارس في بيرغامو، أيرلندا الشمالية في الجولة الأولى من المباريات الفاصلة و(نأمل) في حالة الفوز في الجولة النهائية ضد الفائز في مباراة البوسنة وويلز.

لم يتبق سوى القليل من الشكوك لدى المدرب الذي لديه بالفعل في ذهنه التشكيلة التي سيصطحبها معه في هذه المهمة الحاسمة.