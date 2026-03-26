تأهلت إيطاليا إلى نهائي تصفيات كأس العالم بفضل فوزها 2-0 على أيرلندا الشمالية. في ختام مباراة صعبة، لا سيما في الشوط الأول، حصلت «الأزوري»على تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية يوم الثلاثاء. وبعد المباراة، التي حسمها هدفا تونالي وكيان، تحدث المدرب جينارو غاتوزو أمام كاميرات قناة «راي أونو».
ترجمه
إيطاليا، غاتوسو: "لقد قدمنا أداءً جيداً، وهذا لم يكن أمراً مفروغاً منه. والآن سنخوض المباراة النهائية. علينا أن نشكر بيرغامو والمشجعين"
التحليل
"لقد واجهنا صعوبات. كان علينا أن نقدم أداءً أفضل في الشوط الأول، لكننا حافظنا على تركيزنا وأدينا بشكل جيد. لم يكن الأمر سهلاً. لقد عسرنا الأمور على أنفسنا وكنا بطيئين، لكننا زدنا من وتيرة اللعب في الشوط الثاني، والآن سنخوض هذه المباراة النهائية. ستكون صعبة: علينا أن نستعيد عافيتنا جيداً".
الضغط
"ضغط أكبر في المباريات خارج أرضنا؟ سيشعر به الآخرون أيضًا. فلنستمتع بهذا الآن، فابتداءً من الغد سنركز على المباراة النهائية. أود أن أشكر جماهير بيرغامو. فحتى في الشوط الأول، لم نسمع سوى القليل جدًا من الصافرات، بل كان هناك تصفيق فقط. شكرًا لبيرغامو وللمشجعين"
حول البوسنة
وقد قدم المدرب بوسنيا، المنافس القادم يوم الثلاثاء 31 بعد إقصاء ويلز بركلات الترجيح، قائلاً: "تلعب بوسنيا بتشكيلة 4-4-2، ولديها لاعبون ذوو خبرة. الأجواء في الملعب حماسية، وهي فريق يضم العديد من اللاعبين المخضرمين ويختلف تماماً عن ويلز؛ فهم يجيدون الدفاع ويعتمدون على المهاجمين. ستكون مباراة صعبة للغاية، تماماً مثل مباراة الليلة".