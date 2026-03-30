إيطاليا، غاتوزو: "لا فرق بين البوسنة وويلز. لا بأس إن لم نلعب بشكل جميل، دزيكو صديق"

"مسؤولية كبيرة منذ اليوم الأول، أشعر بها بقوة وآمل أن أحولها إلى شيء إيجابي. عليّ أن أنقل الثقة، فلدينا فرص لتحقيق الهدف. تحسّن أداء الفريق، وإذا لم نكن نلعب بأسلوب جميل، فهذا ليس مشكلة. تاريخنا يثبت أنه بفضل العقلية والإرادة والتضحية، يمكننا تحقيق أهداف غير متوقعة، كما حدث في الماضي"





"لا أنكر أنه عند التحدث مع ريتشيو وبونوتشي كنا نعلم أننا قد نواجه صعوبات. نحتاج إلى الجودة، نحتاج إلى الشجاعة. الملعب يدفعنا، والبوسنة فريق حقيقي. سمعت بارباريز يتحدث عن الحافلة، وهي ليست من عادات هذا الفريق. إنه لاعب بوكر ماهر. نعلم أنه لا فرق بين ويلز والبوسنة، واللاعبون يعلمون ذلك أيضًا. كان ديماركو رائعًا".





"ديزكو؟ من الناحية الإنسانية، نادراً ما أخطئ عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. عندما كنت في هايدوك، أردت أن أحضره معي، كان في فنربخشة لكن لم تكن هناك إمكانية مالية. كلماته ليست بديهية، إنه بطل عظيم ورجل عظيم. لست متفاجئاً، نحن أصدقاء".





"لا توجد رسالة للإيطاليين، الشهادات هي ما يثبتونه لنا، بين العشرة ملايين الليلة الماضية وما أظهروه في الملاعب خلال هذه السنوات".







