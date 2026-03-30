Gennaro Gattuso(C)Getty Images

إيطاليا، غاتوزو: "لا فرق بين البوسنة وويلز. لا بأس إن لم نلعب بشكل جميل، دزيكو صديق"

إيطاليا

تحدث جينارو غاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، إلى قناة «سكاي» عشية المباراة النهائية الحاسمة في التصفيات ضد البوسنة والهرسك. وفيما يلي تصريحاته:


"أعتقد أن من يلعب كرة القدم يعيش من أجل ليالٍ كهذه، وعندما تشعر بالوخز الناتج عن التوتر، فهذا أمر جيد. الرهان كبير ونحن نعلم ذلك، فلم نشارك في كأس العالم منذ نسختين. نحتاج إلى الطاقة، وسنحتاج إليها غدًا"



  • "مسؤولية كبيرة منذ اليوم الأول، أشعر بها بقوة وآمل أن أحولها إلى شيء إيجابي. عليّ أن أنقل الثقة، فلدينا فرص لتحقيق الهدف. تحسّن أداء الفريق، وإذا لم نكن نلعب بأسلوب جميل، فهذا ليس مشكلة. تاريخنا يثبت أنه بفضل العقلية والإرادة والتضحية، يمكننا تحقيق أهداف غير متوقعة، كما حدث في الماضي"


    "لا أنكر أنه عند التحدث مع ريتشيو وبونوتشي كنا نعلم أننا قد نواجه صعوبات. نحتاج إلى الجودة، نحتاج إلى الشجاعة. الملعب يدفعنا، والبوسنة فريق حقيقي. سمعت بارباريز يتحدث عن الحافلة، وهي ليست من عادات هذا الفريق. إنه لاعب بوكر ماهر. نعلم أنه لا فرق بين ويلز والبوسنة، واللاعبون يعلمون ذلك أيضًا. كان ديماركو رائعًا".


    "ديزكو؟ من الناحية الإنسانية، نادراً ما أخطئ عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. عندما كنت في هايدوك، أردت أن أحضره معي، كان في فنربخشة لكن لم تكن هناك إمكانية مالية. كلماته ليست بديهية، إنه بطل عظيم ورجل عظيم. لست متفاجئاً، نحن أصدقاء".


    "لا توجد رسالة للإيطاليين، الشهادات هي ما يثبتونه لنا، بين العشرة ملايين الليلة الماضية وما أظهروه في الملاعب خلال هذه السنوات".



  • ثم في المؤتمر الصحفي:

    "نحن ندرك أن الرهان كبير غدًا، فنحن نواجه فريقًا قويًا ومتميزًا. يتطلب الأمر أداءً استثنائيًا من المنتخب الإيطالي للعودة إلى كأس العالم".


    حول أسباب التفاؤل.

    "آمل ألا أخيب آمالهم، سننزل إلى الملعب برغبة كبيرة وحماس شديد. هذا هو الجانب الأهم في تاريخنا الكروي، فقد أصبحنا أبطالاً رغم أننا لم نكن الأقوى، ولكن بفضل روح تنافسية قوية ومعاناة كبيرة. يجب ألا ينقصنا هذا".


    عن الخوف.

    "عندما تكون لاعب كرة قدم أو مدرب... المباريات صعبة، خاصة عندما لا يمكنك أن تخطئ، لا يمكنك أن تفشل. بعد ذلك يمكنك أن تقول ما تريد للاعبين. هم يخرجون إلى الملعب، ومن الناحية التكتيكية أخطأنا الليلة الماضية. في رأيي، واجهنا بعض المشاكل من الناحية التكتيكية. لقد كنا جيدين جدًا، والحقيقة واحدة. أتحدث عن مسيرتي: قبل سبعة أشهر لم نكن هكذا، كنا نعاني من المنافسين، كانوا يصلون بسهولة إلى المرمى، ويخلقون فرصًا للتسجيل. في سبعة أشهر، تحسنت هذه الفرقة في استشعار الخطر والعمل بطريقة مختلفة. ربما لم نلعب بطريقة هجومية للغاية، ومن الطبيعي أن نكون أقل تألقاً. في هذه اللحظة، أفضّل فريقاً مستقراً على أرض الملعب، يعاني أقل، حتى لو كان أقل جمالاً. لنفكر في الأمور الملموسة".


