Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
إيطاليا: شاهد غاتوسو 380 مباراة مباشرة منذ سبتمبر وحتى اليوم

قام مدرب المنتخب الإيطالي بجهود جبارة لمتابعة اللاعبين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب الإيطالي

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الأول من تجمع المنتخب الوطني في كوفيرتشيانو، استعداداً للمباراة ضد أيرلندا الشمالية، التي تمثل الخطوة الأولى في تصفيات كأس العالم (في حال الفوز، ستخوض إيطاليا المباراة الحاسمة ضد البوسنة أو ويلز)، تحدث مدرب «الأزوري»، رينو غاتوزو، أيضاً عن العمل الذي قام به خلال الأشهر الماضية في مجال مراقبة وتقييم اللاعبين.


وقد أورد غاتوزو، بالاستعانة بالأرقام التي قدمها المكتب الصحفي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، عدد المباريات التي شاهدها مباشرة منذ شهر أغسطس وحتى 22 مارس، والتي بلغ مجموعها 380 مباراة.


  • جاتوسو، 38 مباراة مباشرة

    259 مباراة في الدوري الإيطالي (من أصل 300 مباراة خاضها)

    15 مباراة في كأس إيطاليا

    3 مباريات في كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية

    32 مباراة في بطولات أجنبية (25 في الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 في كأس كاراباو، 1 في الدوري الإسباني، 1 في الدوري السعودي للمحترفين، 1 في دوري نجوم قطر)

    62 مباراة بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات

    9 مباريات دولية للمنتخبات المنافسة (مولدوفا، إستونيا، النرويج، والمجر)



    • إعلان
