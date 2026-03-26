إيطاليا، تونالي: "لقد رأينا الوحوش... لا تشعر بالخوف، لكن هذا قد يحدث. إنه أهم هدف في مسيرتي، إلى جانب مباراة لاتسيو وميلان"

علق ساندرو تونالي، لاعب خط وسط نيوكاسل والمنتخب الإيطالي، لقناة «سكاي سبورت» على المباراة التي فاز بها «الأزوري» في نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية قائلاً: «لقد رأينا بعض الأداء الرائع هذا الأسبوع، فما عليك سوى أن تتذكر ما حققته إيطاليا في السنوات الأخيرة... لا أقول إنك خائف، لكن للأسف قد يحدث ذلك. من سيصل إلى النهائي، البوسنة أم ويلز؟ لم يكن يهم سوى إيطاليا. لم نفكر بعد في هذه المباراة، فلنستمتع الآن بهذا الفوز وسنفكر في الأمر غدًا. لم نصل أبدًا إلى هذا الحد في السنوات الأخيرة، هذه هي الحقيقة".