أثارت تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، التي اتسمت بنبرة ساخرة تجاه إيطاليا، رد فعل فوريًا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الذي، على الرغم من أجواء التغيير الكبير التي ستدفع الرئيس جابرييلي جرافينا إلى ترك منصبه قريبًا لصالح أحد المرشحين أبودي أو مالاجو (الأخير هو المرشح الأوفر حظًا)، ردّ على الفور على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبًا بالاحترام تجاه تصريح وصفه بـ"غير موفق".
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"كرة القدم تعلمنا الاحترام" .. إيطاليا ترد بقوة على تصريح إنفانتينو المهين بسبب الغياب عن كأس العالم
سخرية إنفانتينو
وفي حديثه إلى قناة CazéTV، أطلق إنفانتينو هذه التحدي لإيطاليا: "لنرى كيف ستسير أمور كأس العالم هذه بـ48 فريقًا. من الواضح أنها حدث ضخم. لقد ناقشنا بالفعل مسألة 64 فريقًا، من أجل إشراك العالم بأسره بشكل أكبر. تم طرح السؤال في مجلس الفيفا، لكن في الوقت الحالي دعونا نستمتع بهذه النسخة الأولى من كأس العالم بـ 48 فريقًا. ربما تتأهل إيطاليا مع 64 فريقًا... قد نصل إلى 208 فريقًا لنرى ما إذا كانت ستتأهل".
رد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
جاء رد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) على الفور بحسب "كالتشيو ميركاتو": "لقد كانت تصريحات غير موفقة، وزلة لسان جرحت مشاعر المجتمع الرياضي الإيطالي بأسره. فالكرة القدم تُعلِّم القيم، وفي مقدمتها الاحترام".