"كرة القدم تعلمنا الاحترام" .. إيطاليا ترد بقوة على تصريح إنفانتينو المهين بسبب الغياب عن كأس العالم

وفي حديثه إلى قناة CazéTV، أطلق إنفانتينو هذه التحدي لإيطاليا: "لنرى كيف ستسير أمور كأس العالم هذه بـ48 فريقًا. من الواضح أنها حدث ضخم. لقد ناقشنا بالفعل مسألة 64 فريقًا، من أجل إشراك العالم بأسره بشكل أكبر. تم طرح السؤال في مجلس الفيفا، لكن في الوقت الحالي دعونا نستمتع بهذه النسخة الأولى من كأس العالم بـ 48 فريقًا. ربما تتأهل إيطاليا مع 64 فريقًا... قد نصل إلى 208 فريقًا لنرى ما إذا كانت ستتأهل".