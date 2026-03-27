إيطاليا تتقدم بأقل جهد، لكنها ستحتاج إلى بذل المزيد أمام البوسنة

تم تجاوز العقبة الأولى، لكن — وكما كنا نعلم منذ البداية — ستكون العقبة الحقيقية هي المباراة القادمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البوسنة تتفوق بشكل واضح على أيرلندا الشمالية، ولكن الأهم من ذلك هو أن هذا المنتخب سيفتقد الدعم الذي لم يتوانَ جمهور بيرغامو عن تقديمه.





أثبتت أيرلندا الشمالية، على الرغم من المخاوف الحتمية المرتبطة بصدمة مقدونيا، أنها لا تساوي شيئاً:فقد تمكنت إيطاليا، التي كانت أبعد ما تكون عن أن تكون لا تقهر، من التغلب بسهولة على خصوم أقل منها مستوىً بكثير.





أما ضد البوسنة، فسيكون الوضع مختلفاً: نحن نعرف كولاسيناتش ودزيكو وموهاريموفيتش جيداً، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يجب الانتباه إليهم. ففي النهاية، تمكنت تشكيلة بارباريز من الخروج سالمة من ملعب ويلز التي كانت بالتأكيد الأفضل تقييمًا والتي اعتبرها الكثيرون المرشحة للفوز قبل المباراة، وستبذل قصارى جهدها بالتأكيد لتتوج حلمها بالتأهل إلى كأس العالم.