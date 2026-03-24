إيطاليا تتجه إلى تصفيات كأس العالم، جدول مباريات اليوم وآخر المستجدات حول التشكيلة المتوقعة لمباراة أيرلندا الشمالية

مؤتمر صحفي بعد الغداء وقبل الحصة التدريبية الثانية بعد الظهر تحت إشراف المدرب غاتوزو.

بقي يومان. العد التنازلي لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، التي تُعد ضمن مباريات نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى الدور النهائي لكأس العالم 2026: الفائز سيتأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز في مباراة ويلز والبوسنة. من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 26 أبريل في ملعب بيرغامو (نيو بالانس أرينا) على أن تبدأ في الساعة 20:45.


اليوم في الساعة 13:30، سيتحدث لاعبان من المنتخب الوطني في مؤتمر صحفي، ثم سيتدربان خلف أبواب مغلقة في كوفيرتشيانو من الساعة 17:00 مع بقية زملائهما في الفريق تحت إشراف المدرب جينارو جاتوزو.


استرجع أحداث يوم الاثنين مع المنتخب الإيطالي

  • دي ناتالي: "بيو إسبوزيتو يذكرني بفان باستن"

    صرح أنطونيو دي ناتالي، المهاجم السابق للمنتخب الوطني، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «هل يشبه بيو إسبوزيتو لوكا توني؟ في رأيي، إنه مختلف. وبالنسبة لحركاته، وأقول هذا بكل احترام، فهو يذكرني قليلاً بفان باستن».


    • إعلان

  • اللاعبون المستدعون

    يوجد في معسكر كوفيرتشيانو الـ28 لاعباً الذين استدعاهم المدرب غاتوزو.


    حراس المرمى: إيليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي).


    المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس إف سي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ليوناردو سبينازولا (نابولي).


    لاعبو الوسط: نيكولو باريللا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو بيسيلي (روما)، ساندرو تونالي (نيوكاسل).


    المهاجمون: نيكولو كامبياغي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويز كين (فيورنتينا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القدسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا).


  • التشكيلة المتوقعة

    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني (سكالفيني)، كالافيوري؛ بوليتانو (باليسترا)، باريلا، لوكاتيلي، تونالي، ديماركو؛ كين (إسبوزيتو)، ريتيغي.


