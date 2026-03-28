إيطاليا تتجه إلى البوسنة -3: الأزوري يعودون إلى الملعب بعد أمسية راحة. بيو يواجه ريتيغي، وباستوني ليس في أفضل حالاته. ألايبيغوفيتش: "ستكون مباراة قاسية"

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا

تتصاعد التوقعات بشأن أهم مباراة للمنتخب الوطني هذا العام.

انتهت المباراة الأولى. حققت إيطاليا مساء الخميس في بيرغامو ضد أيرلندا الشمالية ما كان مطلوباً منها، وتأهلت بفضل الفوز 2-0 بهدفي تونالي وكيان إلى نهائي التصفيات، حيث ستواجه «الأزوري» يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة 20:45 البوسنة، في أجواء حماسية للغاية على ملعب بيلينو بولي في زينيتسا.


يواصل المدرب جينارو جاتوزو الرهان على المجموعة بأكملها، وسيأخذ معه إلى تدريب اليوم الشك الأهم في خط الهجوم، حيث يهدد بيو إسبوزيتو، الذي قدم أداءً رائعاً ضد أيرلندا الشمالية، مكان ماتيو ريتيغي في التشكيلة الأساسية.


إليكم جميع أخبار اليوم الخاصة بالمنتخب الإيطالي قبل 3 أيام من المباراة الكبرى.


  • برنامج اليوم

    تعود إيطاليا اليوم إلى الملاعب في كوفيرتشيانو تحت قيادة المدرب غاتوسو، حيث ستبدأ الحصة التدريبية بعد الظهر في الساعة 5 مساءً بحضور جميع اللاعبين. أما يوم الاثنين، فستسافر الفريق جواً متوجهاً إلى زينيكا.

  • بيو أم ريتيغي؟ كيف حال باستوني؟

    هناك شكّان رئيسيان سيظلان يراودان جينارو غاتوزو خلال الأيام القليلة المقبلة.


    الأول معروف: أليساندرو باستوني لم يستعد عافيته بعد في نهاية المباراة ضد أيرلندا الشمالية، حيث صمد رغم الألم ليشارك في المباراة، لكنه خرج منه منهكاً وغير في أفضل حالاته. سيتعين مراقبة حالته، وإلا فسيعود فيديريكو غاتي (الذي شارك في الشوط الثاني في بيرغامو) إلى التشكيلة.


    أما الشكوك الأخرى فتتعلق بمن سيقف إلى جانب مويز كين في قلب الهجوم الإيطالي، حيث بدا ماتيو ريتيغي باهتاً طوال الشوط الأول أمام أيرلندا الشمالية، ولا تزال تلك الفرصة الضائعة في مواجهة حارس المرمى وحدها تؤلم. من ناحية أخرى، يتميز بيو إسبوزيتو بخفة الرأس والساقين، وقد انهارت إيطاليا بوجوده على أرض الملعب. اليوم، الاحتمالات متساوية.

  • الفريق قبل كل شيء: أمس كان يوم راحة

    اختار جينارو غاتوزو منذ اليوم الأول أن يركز كل جهوده على تماسك الفريق.


    وتضم قائمة الـ28 لاعباً العديد من المصابين الذين أصروا على الانضمام إلى الفريق مهما كلف الأمر، حيث أكد دي لورينزو وفيكاريو بالفعل أنهما سيسافران إلى البوسنة للانضمام إلى زملائهما.


    مساء أمس، ولتخفيف حدة التوتر، منح جاتوزو الفريق أمسية حرة، واستغل العديد من اللاعبين هذه الساعات الثلاث أو الأربع للخروج من معسكر كوفيرتشيانو واحتضان عائلاتهم قبل العودة لقضاء الليلة.

  • جدل في البوسنة حول احتفال انتشر على نطاق واسع: "الإيطاليون متعجرفون"

    الفيديو الذي يظهر فيه اللاعبون الإيطاليون، وعلى رأسهم ديماركو وفيكاريو وبيو إسبوزيتو، وهم يحتفلون بنهاية مباراة ويلز والبوسنة، انتشر حتماً على نطاق واسع عبر الإنترنت وأصبح فيديوًّا فيروسيًّا.


    وهي لفتة لم يتقبلها مشجعو ولاعبو البوسنة، لدرجة أن الرأي السائد، حتى عند الاطلاع على حسابات الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اعتبار "الإيطاليين متعجرفين"، مع إضافة عبارة تهديدية مفادها "سنأخذ ذلك في الحسبان".


    وللتعويض عن ذلك، كتب الظهير في إنتر ميلان على الفور إلى زميله السابق إدين دزيكو، وقد يحاول اليوم إصلاح الموقف بالتحدث بنفسه في مؤتمر صحفي.

  • هل ستقل سعة ملعب زينيكا؟

    وأخيرًا، لا تفوتوا أجواء الحماس الشديد في ملعب «بيلينو بولي» بمدينة زينيكا. فهي مدينة صناعية يُسمع فيها صوت المشجعين بوضوح، ويُعد مشجعو «الألتراس» البوسنيون مجموعة منظمة حقيقية. وقد تم افتتاح الملعب عام 1972، ويبلغ عدد مقاعده 15600 مقعدًا، وهو صغير جدًّا ومليء بالحماس، حيث تقع المدرجات على مسافة قريبة جدًّا من أرض الملعب.


    بالإضافة إلى ذلك، وعقب الغرامة التي فُرضت على البوسنة بسبب "السلوك غير اللائق للفريق، والتمييز، والعنصرية، واستخدام الألعاب النارية، والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني، وانعدام النظام والانضباط داخل وخارج الملعب"، سيتم تخفيض سعة الملعب بنسبة 20% مع إغلاق المدرج الجنوبي وجزء من المدرج الغربي.

  • ألايبيغوفيتش: "ستكون مباراة قاسية"

    تحدى لاعب خط الوسط البوسني كريم ألايبيغوفيتش المنتخب الإيطالي في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: «سنفوز نحن. الأجواء ستكون جحيمية داخل الملعب وخارجه، وستكون مباراة قاسية»


    اقرأ هنا كل ما قاله

  • 500 تذكرة معروضة للبيع

    تتوفر تذاكر مباراة النهائي ضد البوسنة للبيع. ويمكن شراء الـ500 تذكرة المتاحة لقطاع الضيوف في ملعب «بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا بسعر 15 يورو، وذلك من الساعة 12 ظهرًا اليوم وحتى الساعة 8 مساءً غدًا، الأحد 29 مارس.



