بقي يوم واحد على ليلة الحسم. تجري تدريبات المنتخب الإيطالي تحت المطر في بيرغامو، عشية المواجهة ضد أيرلندا الشمالية: وتصل أخبار سارة للمنتخب الإيطالي، حيث شارك أليساندرو باستوني فيأول حصة تدريبية جماعية منذ بدء المعسكر. مدافع إنتر، الذي يعمل منذ صباح الأحد مع طاقم المنتخب ليكون جاهزًا غدًا مساءً، قام اليوم، دون إجهاد، بنفس التمارين التي قام بها زملاؤه في الفريق: تزداد احتمالات مشاركته منذ الدقيقة الأولى، أمام دوناروما: مع مانشيني في الوسط الأيمن وكالافيوري في الوسط الأيسر.
إيطاليا، باستوني وتونالي ينضمان إلى المجموعة: تفاؤل بشأن مشاركتهما أساسيين في المباراة ضد أيرلندا الشمالية
تونالي وبوليتانو في التشكيلة الأساسية
كما يشارك ساندرو تونالي بانتظام في التدريبات، وهو جاهز للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا. ويشاركه في خط الوسط كل من لوكاتيلي وباريلا، في تشكيلة من خمسة لاعبين في خط الوسط تضم أيضًا ديماركو وبوليتانو، اللذين شاركا بانتظام في التدريبات التي أجريت بنظام 11 ضد صفر. وفي الهجوم، يشارك كين وريتيغي، مع بيو إسبوزيتو كخيار بديل أول للاعبين الأساسيين.
إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، تونالي، لوكاتيلي، باريلا، ديماركو؛ ريتيغي، كين.