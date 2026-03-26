إيطاليا - أيرلندا الشمالية، دقيقة صمت قبل بدء المباراة تكريماً لذكرى بيبي سافولدي

هذا هو البيان الصادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC):





"ينضم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورئيسه غابرييل غرافينا إلى تعازي عائلة جوزيبي "بيبي" سافولدي، أحد أكثر المهاجمين تهديفاً في السبعينيات، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 79 عاماً. وإحياءً لذكراه، سيتم الوقوف دقيقة صمت في ملعب بيرغامو مساء اليوم قبل انطلاق مباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية.





أُطلق عليه لقب "السيد ملياري" بعد انتقاله في صيف عام 1975 من بولونيا إلى نابولي، في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم الاحترافية حتى ذلك الحين، وسجل سافولدي مع أتلانتا وبولونيا ونابولي ما مجموعه 168 هدفاً في 405 مباراة بالدوري الإيطالي. في موسم 1972/73، توج هدافاً للبطولة برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع باولو بوليتشي وجياني ريفيرا. سجلته مع المنتخب الوطني هو أربع مباريات وهدف واحد، سجله من ركلة جزاء ضد اليونان في المباراة الودية التي أقيمت في 30 ديسمبر 1975 في فلورنسا وفاز فيها الأزوري 3-2".