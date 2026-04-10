Goal.com
مباشر
Erica Parkinson NXGN
Ameé Ruszkai

ترجمه

إيريكا باركنسون: أصغر لاعبة يتم استدعاؤها على الإطلاق إلى منتخب «الليونيس» بقيادة سارينا ويجمان، والتي تبرز بأداء رائع في البرتغال وتستوفي شروط اللعب لتمثيل أربعة بلدان

التحليل الفني
إنجلترا
E. Parkinson
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
Valadares Gaia
الكرة النسائية
فقرات ومقالات
إنجلترا ضد أسبانيا

عندما واجه منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا نظيره النرويجي في نوفمبر الماضي، لم يكن هناك نقص في المواهب البارزة التي ظهرت على أرض الملعب. سواء كانت روبي ميس أو مايسي سيموندز، اللتان شاركتا مع المنتخب الأول بقيادة سارينا ويجمان؛ أو جرايسي بريور، التي شاركت أساسية في سبع من المباريات التسع الأولى لهذا الموسم مع مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات؛ أو مارتين فينجر في الفريق المنافس، المهاجمة المراهقة التي خاضت أول مباراة لها مع برشلونة في وقت سابق من ذلك الشهر. ومع ذلك، كانت إيريكا باركنسون البالغة من العمر 17 عاماً، وهي لاعبة أصغر بخمس سنوات من بعض اللاعبات المشاركات، هي الأكثر تميزاً.

في أول ظهور لها مع منتخب تحت 23 عامًا في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 1-0، وباعتبارها أصغر لاعبة في كلا الفريقين حتى دخلت الإنجليزية كلوي ساروي البالغة من العمر 16 عامًا في أواخر الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرص التسديد، بل أيضًا بقدراتها على العمل الدؤوب.

وقالت إيما كوتس، مدربة منتخب تحت 23 عامًا آنذاك، بعد المباراة: "أُخبرتُ أن إيريكا ركضت حوالي سبعة كيلومترات في الشوط الأول". "كانت في كل مكان، بالمعنى الإيجابي للكلمة. طاقتها معدية".

من الواضح أن الطريقة التي خطت بها باركنسون هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام في مسارها مع منتخب إنجلترا أيضًا. في الأسبوع الماضي فقط، بعد أربعة أشهر فقط من ظهورها الأول مع منتخب تحت 23 عامًا، أدرجت ويجمان المراهقة في تشكيلة منتخب السيدات الأول للمرة الأولى، مما جعلها أصغر لاعبة يتم استدعاؤها خلال فترة تولي الهولندية منصب المدربة.

"كانت متفاجئة"، قالت ويجمان. "قالت إنها عاجزة عن الكلام، لكنها كانت سعيدة جدًا ومتفاجئة ومتحمسة، بالطبع."

باركنسون، المؤهلة للعب مع أربع دول مختلفة وتتحدث أربع لغات، لن تكون اسمًا مألوفًا جدًا لمشجعي "الليونيس"، حيث تلعب كرة القدم مع ناديها "فالاراديس غايا" في البرتغال، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في سن 15 عامًا فقط. إذن، من هي هذه اللاعبة الموهوبة في خط الوسط، وما الذي أثار إعجاب ويجمان لدرجة أنها منحت النجمة الشابة هذه الفرصة الهائلة؟

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    حيث بدأ كل شيء

    ولدت باركنسون في سنغافورة لأم يابانية وأب إنجليزي، وانتقلت عائلتها إلى البرتغال عندما كانت في العاشرة من عمرها بعد أن تم اكتشاف موهبة شقيقها دينيس للعب في أكاديمية بورتو. أمضت باركنسون نفسها فترة مع ناديي «إف سي فوز» و«ليكسوس»، كما تدربت مع بنفيكا في عدة مناسبات، قبل أن تنضم إلى نادي «فالاداريس غايا» عام 2023، حيث خاضت أول مباراة لها مع الفريق الأول في سن الخامسة عشرة.

    كان الانتقال إلى البرتغال بمثابة إضافة دولة رابعة يمكن لباركنسون تمثيلها على المستوى الدولي، لكنها اختارت إنجلترا، لأنها كانت "أول دولة دعتني إلى مركز التدريب الوطني"، كما أوضحت العام الماضي.

    وتذكرت قائلة: "أرسلوا كشافًا إلى البرتغال لمشاهدة مبارياتي. كنت ألعب مع الأولاد في ذلك الوقت. شاهدوا بعض مقاطع الفيديو الخاصة بي على الإنترنت وأدركوا أنني نصف إنجليزية. بمجرد وصولي إلى هنا، أحببت الثقافة حقًا. الجميع لطيفون ولكنهم طموحون أيضًا. استمتعت بالطريقة التي يتصرف بها الإنجليز في جلسات التدريب وأسلوب اللعب في المباريات".

    بينما واصلت باركنسون إحداث تأثير كبير في الفريق الأول في فالاداريس غايا، حيث تم اختيارها كأفضل لاعبة شابة في الدوري البرتغالي في موسم 2024-2025، صعدت بسرعة عبر صفوف منتخبات إنجلترا للشباب، حيث مثلت بلد والدها في بطولة أوروبا وكأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2024، قبل أن تنتقل إلى منتخب تحت 19 عامًا للعب في بطولة أوروبا، ثم إلى منتخب تحت 23 عامًا في نوفمبر الماضي.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    الفرصة الكبيرة

    ثم جاءت الأخبار المهمة في شهر مارس بأن باركنسون قد تم اختيارها للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب إنجلترا الأول. وفي ظل إصابات إيلا تون وغريس كلينتون، كانت "الليونيس" تعاني من نقص في العمق في خط الوسط، ولا سيما في مركز رقم 10.

    وأوضحت ويجمان: "بعد ذلك سننظر في من ستكون التالية. لقد اجتازت إيريكا المسار المطلوب. وهي تلعب في البرتغال. وقد قدمت أداءً جيدًا مع منتخب تحت 23 عامًا. بالطبع، الانتقال من منتخب تحت 23 عامًا والمسابقات البرتغالية إلى المستوى الأول يمثل خطوة كبيرة، لكنها ستحظى بفرصة لإثبات مستواها معنا".

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    كيف الحال؟

    تأتي هذه الجائزة في خضم موسم ممتاز آخر لباركنسون في الدوري البرتغالي الممتاز. بعد حصوله على لقب أفضل لاعب شاب الموسم الماضي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في 27 مباراة، حقق اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالفعل نفس الأرقام في موسم 2025-2026، بعد 23 مباراة.

    وقد ساعد هذا الأداء في وضع فالاداريس غايا على المسار الصحيح لتحقيق نتيجة أفضل في الدوري أيضًا. ويحتل النادي حاليًا المركز الرابع، بفارق نقطتين عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الخامس في الموسم الماضي.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    أهم نقاط القوة

    تتميز باركنسون، بصفتها صانعة ألعاب بالفطرة، بأدائها المتميز في مركز رقم 10 بفضل استعدادها لتسديد الكرات، ومزيج من الرؤية الممتازة ودقة التمرير، بالإضافة إلى براعتها في استخدام كلا القدمين. أضف إلى ذلك الثقة التي تنبثق منها أثناء اللعب، فتجد أن هذه اللاعبة البالغة من العمر 17 عامًا هي ببساطة من يصنع الفارق.

    على الرغم من موقعها المتقدم، فإن باركنسون ليست لاعبة تتجنب مسؤولياتها عندما لا تكون في حوزة الكرة. فهي عنيدة وعدوانية، ومليئة بالطاقة عندما لا تكون في حوزة الكرة، كما أنها جيدة في الضغط على الخصم وتعمل بجد.

    وحقيقة أنها تلعب كرة القدم بشكل منتظم مع الفريق الأول منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها تعني أيضًا أنها أكثر نضجًا جسديًا من معظم لاعبات عمرها، وبالتالي يمكنها أن تكون أكثر نجاحًا في المواجهات الفردية.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    هناك مجال للتحسين

    من بين العوامل التي تبرز باركنسون بشكل أكبر هي خلفيتها الكروية المختلفة، حيث تعرضت في البرتغال لأسلوب لعب أكثر مرونة مقارنة بما عاشته معظم زميلاتها في المنتخب الإنجليزي في وطنهن. وهذا أمر إيجابي، لكن باركنسون تدرك أيضًا أن ذلك يتطلب منها التكيف.

    "أسلوب البرتغال يركز بشكل أقل على الجانب التكتيكي"، اعترفت العام الماضي. "عندما آتي إلى هنا، عليّ أن أشغل الجانب التكتيكي من عقلي. أحتاج إلى أن أكون أكثر انضباطاً.

    "لا أريد أن أتغير كثيراً لأن الصفات التي أتمتع بها هي نتيجة لنوع كرة القدم التي ألعبها في البرتغال وما نشأت عليه. أحاول تغيير بعض الجوانب، لكن هناك جوانب أخرى هي من تخصصاتي، لذا لا أريد أن أستبعدها من لعبتي".

    سيكون تحقيق هذا التوازن أمرًا مثيرًا للاهتمام مع استمرار تطور باركنسون في النظام الإنجليزي، بل وأكثر من ذلك اعتمادًا على المكان الذي قد تقودها إليه مسيرتها مع النادي في المستقبل.

    كما ستكون هناك خطوات تصاعدية تحتاج إلى التكيف معها في السنوات القادمة. الدوري البرتغالي ذو مستوى جيد، وهناك لاعبات من هذا الدوري تكيفن جيدًا مع دوريات أخرى وازدهرن فيها - مثل أوليفيا سميث، التي جعلها أرسنال أول لاعبة نسائية تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي بعد أدائها المثير للإعجاب في ليفربول. تأمل باركنسون في تحقيق نجاح مماثل، وهناك مؤشرات على أنها قادرة على ذلك، بالنظر إلى مدى نجاحها في الصعود عبر الرتب في فرق الشباب الإنجليزية ومدى سرعة نجاحها في البرتغال.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    هل ستكون... فران كيربي هي التالية؟

    من الصعب حقاً إيجاد مقارنة مناسبة لباركنسون، فهي تلعب بأسلوب أكثر سرعة وحسمًا مقارنةً بالعديد من لاعبات الرقم 10 الشهيرة في كرة القدم النسائية. ربما تكون فران كيربي هي الأقرب إليها، وهي المهاجمة الحالية لفريق برايتون التي لعبت دورًا حاسمًا في صعود تشيلسي إلى الصدارة في إنجلترا، كما كانت نجمة في صفوف منتخب «الليونيس» الذي فاز ببطولة أوروبا 2022.

    في بعض الأوقات خلال مسيرتها، لعبت كيربي في مركز أكثر اتساعًا، خاصةً عند التناغم مع سام كير في تشيلسي في دور حر سمح لها حقًا بالتألق. لكن قدرتها على التسجيل وصنع الفرص، وثقتها في محاولة صنع تلك الفرص أو تسديد الكرات على المرمى، تشبه طريقة لعب باركنسون، التي يمكنها اللعب في مركز أوسع إذا لزم الأمر، حتى لو لم تكن هذه مقارنة مثالية. لطالما تمتعت كيربي بمعدل عمل رائع، وهو ما تمتلكه أيضًا اللاعبة التي تم استدعاؤها مؤخرًا للمنتخب الإنجليزي.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    من المرجح أن العديد من الأندية كانت تراقب باركنسون بالفعل حتى قبل استدعائها للمنتخب الإنجليزي، لكن هذا الاستدعاء يقلل من احتمالية استمرار المراهقة في اللعب مع فريق فالاداريس غايا بعد انتهاء الموسم الحالي.

    سيكون من المثير للاهتمام معرفة وجهتها التالية. ستكون هناك بعض الأندية الكبرى التي تأمل في التعاقد مع واحدة من أكثر اللاعبات الشابات الواعدات في إنجلترا، ولكن من المهم أيضًا أن تنتقل باركنسون إلى نادٍ لديه خطة تطوير جيدة لها ويمكنه منحها فرصة اللعب، لأن هذا هو ما تحتاجه المواهب الشابة لتزدهر، كما أظهرت أثناء وجودها في البرتغال.

    مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، من المرجح أن تظهر شائعات حول الاهتمام بها. لكن في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بإنهاء باركنسون الموسم بقوة مع فالاداريس غايا، وربما مساعدتهم في حجز مكان في تصفيات دوري أبطال أوروبا، والتركيز على معسكر إنجلترا القادم. سيكون التواجد جنبًا إلى جنب مع مواهب عالمية ولاعبات أشرقن على أكبر المسارح تجربة رائعة للاعبة البالغة من العمر 17 عامًا، والتي ستحظى، على الأقل، بمقعد في الصف الأمامي لمباراة الثلاثاء ضد إسبانيا حاملة لقب كأس العالم، حتى لو لم تشارك هي نفسها في الملعب.

    قد تكون هناك فرصة بعد بضعة أيام عندما تسافر "الليونيس" لمواجهة أيسلندا، ولكن مرة أخرى، حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فستكون هذه فرصة رائعة لباركنسون لتكون في بيئة المنتخب الإنجليزي وتحت أنظار ويجمان بشكل لم يسبق له مثيل. قد لا تكون موهبة يتمكن مشجعو "الليونيس" من رؤيتها بشكل جيد هذا الأسبوع، لكنها لاعبة من المرجح أن يرونها كثيرًا في السنوات القادمة.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
أسبانيا crest
أسبانيا
ESP