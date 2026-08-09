إيراولا يعترف باستمرار نقاط ضعف ليفربول بعد الخسارة المحبطة أمام موناكو!

وفقًا لتقارير «بيبيسي سبورت»، شهد إيراولا يوم الأحد أداءً مثيرًا للغاية، لكنه كان معيبًا في النهاية. بدا ليفربول مهيمنًا في الدقائق الأولى، حيث ألهب حماس الجماهير المضيفة بسلسلة هجمات سلسة. افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 16 بعد تبادل كرات رائع في وسط الملعب، قبل أن يضاعف فلوريان فيرتز النتيجة عقب صراع فوضوي أمام المرمى.

ومع ذلك، سرعان ما عادت إلى الظهور نقاط الضعف الدفاعية التي عانى منها الفريق العام الماضي. تسبب فيرجيل فان ديك في ركلة جزاء في أواخر الشوط الأول، والتي سجلها ألكسندر جولوفين. ثم سيطر موناكو على الشوط الثاني، وحقق فوزًا بنتيجة 3-2 بعد أن استغل ميكا بييرث وباريس برونر الأداء الدفاعي المتفكك للفريق عقب إجراء العديد من التبديلات.