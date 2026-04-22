"لا لإيران نصرة لحقوق الإنسان" .. المبعوث الخاص لدونالد ترامب يتوسط لإيطاليا للمشاركة في كأس العالم 2026

الحدث العالمي من المقرر أن ينطلق في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وفي وقت، نجح به المنتخب الإيراني في حجز مقعد آسيوي بالمونديال، فشل نظيره الإيطالي في الملحق العالمي النهائي..

أكثر الناس تشاؤمًا لم يكن يتوقع أن يمر المنتخب الإيطالي بمثل ما يمر به حاليًا، الفكرة ليس في الفشل في التأهل لكأس العالم 2026 في حد ذاته، إنما في المنافس الذي أطاح به..

الأزوري عبر من نصف نهائي الملحق المؤهل لنهائيات الحدث العالمي على حساب أيرلندا الشمالية، حيث الفوز بثنائية نظيفة، وسط أداء غير مقنع.

لكن كثيرون غضوا الطرف عن الأداء بالنظر لخصم النهائي؛ البوسنة والهرسك، لكن يبدو أن تلك النظرة هي كذلك ما تعامل به لاعبو إيطاليا مع المباراة.

المفاجأة كانت خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح (1-4)، بعد التعادل 1-1.

هذا الفشل هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي، إذ لم يشارك في مونديال روسيا 2018، وكذلك في قطر 2022.