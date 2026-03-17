إيران "تتفاوض مع الفيفا" لنقل مباريات كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك
التوترات الجيوسياسية تهدد الترتيبات اللوجستية للبطولة
ألقى الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بظلال من الشك على مشاركة إيران في بطولة كرة القدم الأمريكية. وأثار الصراع مخاوف بشأن دخول المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يخوض منتخب "تيم ميلي" جميع مبارياته في دور المجموعات داخل البلاد، بدءًا من لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا وبلجيكا، وانتهاءً بسياتل ضد مصر. ويضغط الاتحاد الآن رسميًا من أجل نقل هذه المباريات إلى المكسيك، الدولة المشاركة في استضافة البطولة، لتجنب أي عداء أو مشاكل أمنية.
التأكيدات الأمنية قيد التدقيق
دعا تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى تغيير مكان إقامة البطولة، مستشهداً بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن. وقال تاج في بيان نُشر على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة «إكس» إن المنتخب لن يسافر إلى الولايات المتحدة في ظل الأجواء الحالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن مشاركة إيران في البطولة قد لا تكون «مناسبة». وبالتالي، أكد تاج: "عندما صرح ترامب صراحةً أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا. نحن نتفاوض حاليًا مع الفيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".
كابوس لوجستي للفيفا
يُعد تغيير مواعيد المباريات في هذه المرحلة المتأخرة تحديًا كبيرًا للفيفا واللجان المنظمة المحلية. ونظرًا لأن نسخة 2026 تُعد أكثر بطولات كأس العالم تعقيدًا على الإطلاق، فإن تغيير مواعيد ثلاث مباريات سيؤثر على حقوق البث ومبيعات التذاكر ومخيمات الفرق. وقد يُجبر نظام القرعة إيران على العودة إلى الملاعب الأمريكية في حال وصولها إلى الأدوار الإقصائية. ولم ترد الفيفا بعد، لكنها تتعرض لضغوط من أجل الحفاظ على النزاهة الرياضية للبطولة وسلامة المشاركين.
قرار مصيري يلوح في الأفق
يتعين على اللجنة التنفيذية للفيفا أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب الاستثنائي أم ستسعى للحصول على ضمانات بشأن إقامة المباريات في ملاعب محايدة. وفي حال رفض نقل المباريات إلى المكسيك، فقد تنسحب إيران أو تضطر للمشاركة وسط احتجاجات وحواجز أمنية. ويشكل هذا الغموض مصدر تشتيت كبير للاعبين الذين يستعدون لمواجهة مجموعة صعبة. ولا بد من اتخاذ قرار سريع لتسهيل التغييرات اللوجستية الضخمة اللازمة لاستضافة مباريات كأس العالم في مدن مكسيكية أخرى.
