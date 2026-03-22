علي رفعت

إنييستا ليس سعيدًا ولن أحقق حلمي في مباراة مثلها.. أراوخو المنقذ والمقلق وقفاز جارسيا المُجيد يُنهيان معاناة برشلونة ضد رايو فاييكانو!

برشلونة يحكم قبضته على الصدارة بفوز ثمين في كامب نو

حقق برشلونة انتصارًا هامًا على ضيفه رايو فاييكانو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 73 نقطة معززًا موقعه في المركز الأول. 

اتسمت المباراة بالندية الكبيرة والالتحامات البدنية القوية التي جعلت من حصد النقاط الثلاث مهمة شاقة أمام الفريقين.

كانت طموحات الضيوف كبيرة حيث حاولوا مباغتة أصحاب الأرض منذ اللحظات الأولى لكن رغبة رفاق المدرب هانزي فليك كانت الأقوى لحسم الموقعة لصالحهم، في وجود أسطورة النادي أندرياس إنييستا الذي على الأرجح لن يكون سعيدًا بهذا الأداء رغم الخروج بالثلاث نقاط في أمسية شهدت الكثير من العرق المبذول في مباراة أقيمت في أصعب أوقات اليوم تحت الشمس.


  • أراوخو واختبار الحقيقة أمام أتلتيكو مدريد


    وضعت مباراة رايو فاييكانو المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في قلب المشهد حيث بات يمثل لغزًا محيرًا لعشاق النادي بين الشعور بالأمان تارة والخوف تارة أخرى. 

    فمع انطلاق الصافرة وبالتحديد في الدقيقة الأولى كاد رايو فاييكانو أن يسجل من هجمة خطيرة جاءت من جهة أراوخو في هفوة دفاعية واضحة. 

    ومع ذلك استطاع اللاعب نفسه أن يتحول إلى بطل اللقاء في الدقيقة 24 عندما ارتقى فوق الجميع محولًا ركلة ركنية برأسية سكنت شباك الضيوف.

    هذا التذبذب ليس حالة استثنائية بل هو نمط متكرر في كل موسم حيث يجمع أراوخو بين القيادة والروح القتالية وبين مستويات مخذلة تثير قلق المشجعين وتضع الفريق في مأزق كبير خلال الأوقات الحاسمة. 

    سيكون أراوخو أمام اختبار حقيقي في الأيام القليلة القادمة التي تحمل في طياتها أصعب التحديات حيث سيصطدم برشلونة بعقبة أتلتيكو مدريد في ثلاث مواجهات نارية.

    ويمثل فريق العاصمة كابوسًا حقيقيًا بعد أن تسبب في إقصاء برشلونة من مسابقة الكأس، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراتين ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء ثالث في الدوري مما يضع قدرات أراوخو تحت المجهر لضمان عدم تكرار الأخطاء الدفاعية وتجنب الانهيار في وقت لا يقبل القسمة على اثنين.


  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    تذبذب أرقام مارك بيرنال بين النجاح الدفاعي وصعوبات الاستحواذ



    على جانب آخر لم يظهر الشاب مارك بيرنال بالصورة المعتادة التي ينتظرها جمهور برشلونة في وسط الميدان حيث بدا بعيدًا عن مستواه المعهود طوال فترات اللقاء. 

    وبالرغم من تقديمه أداء دفاعيًا متميزًا في بعض المواقف حيث حقق نسبة نجاح 100% في التدخلات الثنائية بواقع أربع تدخلات ناجحة من أصل أربعة إلا أن الأرقام كشفت عن صعوبات واضحة في جوانب أخرى هامة.

    ففي صراع المبارزات الأرضية لم يتمكن بيرنال سوى من الفوز في 5 مواجهات فقط من أصل 10  كما لم يوفق في اثنين من أصل ثلاث محاولات مراوغة، ورغم حفاظه على دقة تمرير جيدة بلغت 88% بواقع 28 تمريرة صحيحة من أصل 32 تمريرة إجمالية إلا أنه خسر الكرة 7 مرات.

    وهو رقم يعكس ربما حالة من التوتر أو التباطؤ في اتخاذ القرارات تحت الضغط، وربما يعود هذا التراجع إلى الضغط النفسي الناتج عن التألق الكبير لزميله بيدري الذي خطف الأضواء بتحركاته وتمريراته المتقنة مما جعل بيرنال يبدو وكأنه يكافح لإثبات وجوده في ظل هذه الهيمنة. 

    ولعل السبب الأكثر تأثيرًا هو وجود الأسطورة أندرياس إنييستا في مدرجات كامب نو لمتابعة اللقاء إذ يمثل أيقونة خط الوسط التاريخية وقدوة خريجي مدرسة لاماسيا مما شكل عبئًا ذهنيًا إضافيًا على اللاعب الشاب الذي يحاول السير على خطى العمالقة تحت أنظارهم.


  • جوان جارسيا حارس الأمان في ليلة كامب نو


    فرض الحارس جوان جارسيا نفسه نجمًا فوق العادة في مواجهة رايو فاييكانو بفضل تدخلاته الحاسمة التي أنقذت برشلونة من منعرجات خطيرة.

    بدأت بصمة جارسيا منذ الدقيقة الأولى للمباراة عندما تصدى ببراعة لمحاولة مبكرة كادت أن تمنح الضيوف التقدم وتخلط حسابات أصحاب الأرض تمامًا.

    ولم يكتف الحارس الشاب بذلك بل واصل تألقه في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 حينما وقف سدًا منيعًا أمام تسديدة ألفارو جارسيا القوية التي وجهها بدقة نحو الزاوية الضيقة العليا للمرمى مخرجًًا الكرة بصعوبة بالغة.

    تضاعفت قيمة جارسيا في اللقطة التالية مباشرة عندما تصدى لرأسية من ركلة ركنية كانت في طريقها للشباك لولا رد فعله الاستثنائي الذي جعل الجماهير تتنفس الصعداء وتوقن بأن عرين الفريق في أمان تام خاصة وأن مثل هذه الكرات كانت تسكن الشباك في ظل وجود حراس آخرين مروا على مرمى البلوجرانا.

    وبالرغم من هذا التألق عاشت جماهير كامب نو لحظات من الرعب الحقيقي في الدقيقة 21 عندما سقط جارسيا متأثرًًا بإصابة استدعت تدخل الطاقم الطبي مما أثار مخاوف كبيرة حول فقدانه في هذه المرحلة الحرجة من الموسم خاصة مع اقتراب المواجهات المصيرية أمام أتلتيكو مدريد وغيره من الفرق.


  • حُلم مؤجل

    كاتب هذه السطور كتالوني منذ عقدين من الزمن، يمني النفس برحلة إلى كامب نو يحضر فيها إحدى مباريات فريقه المفضل، ومع بداية اللقاء وسماع النشيد ورؤية إنييستا في المدرجات تمنيت لو كنت مكانه في مكاني المفضل الذي لم تطأه قدمي قط حتى الآن.
    لكن مع حلول صافرة النهاية قُلت لنفسي إنني لا أريد أن أحضر مباراة كتلك أبدًا، لن أحب أن أحقق حُلم حياتي بمشاهدة مباراة لفريقي المفضل من كامب نو بذلك الأداء الفني السيئ وهذه الأجواء الحارة والمعاناة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

  • Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL

    بيت القصيد


    فوز برشلونة بهذا الشكل يثبت أن الفريق يمتلك عقلية البطل التي تدرك كيفية حصد النقاط حتى في الأيام التي لا يكون فيها الأداء الفني عاليًا ولا نجوم الفريق في أوج عطائهم.

    يخرج الفريق من ملعب كامب نو بمكاسب عديدة تتجاوز الثلاث نقاط وأهمها الحفاظ على نظافة الشباك بفضل تألق الحارس واستعادة أراوخو لذاكرة التهديف في توقيت مثالي.

    ومع ذلك تظل مواجهات أتلتيكو مدريد القادمة هي المقياس الحقيقي لمدى قدرة هذه المجموعة على الصمود وتجنب الانهيار البدني والذهني في الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.


