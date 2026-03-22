"إنه يوم حزين" - كريستيان روميرو يتحدث مع استمرار "الموسم السيئ" لتوتنهام بهزيمته أمام نوتنغهام فورست
تتزايد مخاوف توتنهام من الهبوط بعد الهزيمة أمام فورست
استمرت سلسلة النتائج الكارثية لفريق توتنهام يوم الأحد، حيث تعرض للهزيمة بنتيجة 3-0 على يد فريق نوتنغهام فورست. ومع هبوط ثلاثة فرق في نهاية الموسم، فإن هذه النتيجة المؤلمة تجعل الفريق عالقًا في صراع الهبوط. ويحتل الفريق المركز 17 برصيد 30 نقطة من 31 مباراة، وهو قريب بشكل خطير من منطقة الهبوط. وصعد منافسه إلى المركز 16 برصيد 32 نقطة، محرزاً فارقاً حاسماً. وفي الوقت نفسه، يقبع وست هام يونايتد في المركز 18 برصيد 29 نقطة. ويأتي بيرنلي وولفرهامبتون خلفهما بفارق أكبر برصيد 20 و17 نقطة على التوالي.
روميرو يتحمل مسؤولية الموسم السيئ
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، لم يخفِ روميرو خيبة أمله الشديدة. وفي تقييم صريح للغاية للمأزق الحالي الذي يمر به النادي، قال المدافع: "الموسم صعب، خاصة في هذه اللحظة. نتيجة سيئة أخرى بالنسبة لنا، خسارة أخرى على أرضنا. أول شيء أود قوله للجماهير هو شكراً لكم على دعمكم اليوم وفي كل يوم. الوضع صعب، لكن الأهم الآن هو أن نلعب وكأنها مباراة نهائية. إنه موسم سيئ، ومن الواضح أن المسؤولية الأولى تقع على عاتقي".
يوم صعب يدفع القائد إلى التطلع إلى المستقبل
وفي إطار استمراره في تقييم المباراة المحبطة، سلط القائد الضوء على التباين الصارخ مع إنجازاتهم الأوروبية الأخيرة. وأضاف: "بالنسبة لي، أول ما يتبادر إلى الذهن هو المباراة الرائعة التي خضناها هنا ضد أتلتيكو مدريد. كنا جيدين في الشوط الأول، لكننا فقدنا الثقة في الشوط الثاني وفقدنا الكرة. إنه أمر مؤلم، إنه يوم حزين، لكن الأهم هو الذهاب للمنتخب الوطني ثم العودة إلى هنا لخوض المباريات السبع الأخيرة". وهو يدرك الحاجة الملحة لإعادة تنظيم صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولية.
ماذا سيحدث بعد ذلك في معركة الهبوط؟
بعد العودة من فترة الراحة، يواجه توتنهام سبع مباريات حاسمة للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. وتشمل مبارياته المقبلة رحلة إلى ساندرلاند ومباراة على أرضه ضد برايتون، قبل السفر لمواجهة ولفرهامبتون المتذيل للترتيب. في الوقت نفسه، يستضيف وست هام ولفرهامبتون ويواجه كريستال بالاس خارج أرضه، ساعياً جاهداً إلى حصد النقاط للهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة قبل مواجهة اختبارين صعبين أمام أرسنال ونيوكاسل يونايتد. أما فورست، الذي يجلس حالياً فوق منطقة الخطر بفارق ضئيل، فينتظره صراع صعب على أرضه مع أستون فيلا المتألق، يليه لقاء مع بيرنلي. ومع بقاء سبع مباريات فقط، يبدو أن المعركة الحامية بين هذه الفرق المتعثرة ستستمر حتى النهاية.
