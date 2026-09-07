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قبل مواجهة ريال مدريد.. لاوتارو مارتينيز: إنتر يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا وانتظرنا اعتزال ميسي!
إنتر يسعى لتحقيق المجد الأوروبي
يستعد إنتر لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-27 يوم الثلاثاء برحلة صعبة لمواجهة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية. وكان إنتر، الفائز بلقب البطولة الأوروبية ثلاث مرات، قد رفع الكأس آخر مرة في عام 2010 تحت قيادة المدرب الحالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو، قبل أن يتعرض للهزيمة في النهائيين في عامي 2023 و2025.
وعلى الرغم من مكانة منافسه المرموقة، يعتقد مارتينيز أن فريق سان سيرو يمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى النهاية، رافضًا فكرة أن الفوز باللقب مجرد حلم.
وأكد لاوتارو خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "إنه هدف، لدينا جميعًا أحلام، لكن هذا أكثر من مجرد هوس، علينا أن نحافظ على هدوئنا، فنحن نعلم أن هناك الكثير من الفرق القوية، إنه بالتأكيد هدف بالنسبة لنا، منذ أن جئت إلى هنا لأول مرة، وأنا أكرر أنه يتعين علينا العمل بجد لجلب أكبر عدد ممكن من الألقاب لإنتر".
- AFP
احترام ريال مدريد ومبابي
تشهد المباراة التي ستقام على ملعب البرنابيو مواجهة مباشرة بين مارتينيز وكيليان مبابي. وعلى الرغم من اعتراف النجم الفرنسي بأنه من مشجعي ميلان، إلا أنه أشاد بشدة بالفريق المنافس، مؤكدًا أن إنتر يستحق احترامًا كبيرًا، ووصف مارتينيز بأنه أحد أفضل المهاجمين في العالم.
وفي حين أقر مارتينيز بالمواهب الفردية التي يزخر بها ريال مدريد، ردّ بالإشارة إلى أن فريق كريستيان كيفو يتمتع بالمرونة التكتيكية والأسلحة اللازمة لمنافسة العملاق الإسباني على أرضه.
ورداً على تعليقات مبابي، قال مارتينيز: "لقد سمعت ما قاله، سنواجه فريقاً يضم العديد من الأبطال، لكننا نمتلك أسلحتنا الخاصة ولاعبين يثبتون أنهم في المستوى الأعلى عاماً بعد عام. لقد استعددنا جيداً، واستعدنا طاقتنا. نحن نعرف من نواجه، ومبابي هو بالتأكيد أحد أفضل المهاجمين في العالم».
دعم حوليان ألفاريز والأرجنتين
وبعيدًا عن شؤون النادي، سُئل مارتينيز عن زميله في المنتخب الوطني حوليان ألفاريز، الذي مر بفترة مضطربة في صفوف أتلتيكو مدريد. فقد أعرب ألفاريز عن رغبة واضحة في مغادرة النادي هذا الصيف — مع اهتمام شديد بالانضمام إلى برشلونة — إلا أن إدارة أتلتيكو منعت بشدة أي انتقال إلى منافسها المحلي، مما اضطر المهاجم إلى الاستمرار تحت قيادة دييجو سيميوني. وأعرب نجم إنتر عن دعمه الكامل لزميله، معرباً عن أمله في أن يتغلب ألفاريز على هذه الأزمة ويواصل إظهار موهبته الفذة.
وقال: "ألفاريز صديق لي. إنها ليست لحظة سهلة بالنسبة له، لكن القرار اتخذه رئيس ناديه. آمل أن يواصل إظهار المستوى الذي لطالما أظهره". من الواضح أن مارتينيز يقدّر الروابط التي تجمع أعضاء المنتخب الوطني، حتى عندما يكونون منافسين محليين على الساحة الأوروبية.
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الحياة بعد ليونيل ميسي
كما تطرق الحديث إلى نهاية حقبة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في أعقاب اعتزال ليونيل ميسي مؤخرًا لكرة القدم الدولية. واعترف مارتينيز — الذي رفع كأس العالم 2022 جنبًا إلى جنب مع اللاعب الأسطوري رقم 10 قبل أن يصلان معًا إلى نهائي كأس العالم 2026 — بأن الفريق كان مستعدًا نفسياً لرحيل هذه الأيقونة، على الرغم من أن غيابه يترك فراغًا كبيرًا من حيث القيادة والإلهام.
وفي تعليقه على الخبر، قال: "كنا جميعًا نعلم أن هذا الوقت سيأتي. كان خبرًا مهمًا للغاية بالنظر إلى ما يمثله ليو للفريق ولنا جميعًا. سأحتفظ بكل ما علّمنا إياه".
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