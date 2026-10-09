بعدما شهد الوداع الدولي لميسي، وجّه جونزاليز إشادة كبيرة بنجمه، إذ أشار المدير الفني إلى أن المهاجم الأسطوري يستحق تمامًا هذا الوداع الخاص.

وقال جونزاليز، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: «كانت [مباراة الوداع] قوية بشكل لا يُصدّق. من الواضح أنني كنت قريبًا جدًا منه، لكن في نهاية المطاف كانت تلك اللحظة لحظته، كان وقته هو.

«كل ما كان يهم هو أن يستمتع بها. أخبرته فقط أن يستمتع، وأن يتشرّب كل هذا الحب، ليس من الأرجنتين فحسب، بل من العالم أجمع. سيُفتقد في ذلك القميص بالطبع، لكننا نملكه اليوم هنا، وعلينا أن نستمتع بوجوده معنا الآن.

«سيفتقد ذلك، من اليوم الذي يعتزل فيه حتى اليوم الذي يرحل فيه عن هذه الدنيا. ولا شك لديّ في أن المنتخب الوطني كان بالنسبة له يعني كل شيء يتعلق بارتداء ذلك القميص. سيفتقد دائمًا البصمة التي تركها والإرث الذي صنعه هناك. لكن للأسف، لن نراه بعد الآن في ذلك القميص، لذا على من هم هنا منّا أن يستمتعوا بذلك. إنه الآن لنا، لذا عليّ أن أستمتع بذلك».