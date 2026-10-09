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رسالة مدرب إنتر ميامي لجماهير الدوري الأمريكي بعد اعتزال ميسي: إنه ملكنا الآن!
الحياة بعد الأرجنتين بالنسبة لميسي
اعترف مدرب إنتر ميامي جونزاليس بأن الأرجنتين ستفتقد ميسي بشدة عقب اعتزاله الأخير اللعب الدولي. وقد ودّع القائد البالغ من العمر 39 عاماً المنتخب الوطني للتو في لحظة مؤثرة بعدما قاد الفريق للمرة الأخيرة في فوز بثلاثية نظيفة على بنين.
ورغم أن مسيرته الأيقونية بقميص الأزرق والأبيض الشهير قد انتهت، فإن جونزاليس يريد من الجماهير أن تقدّر الوقت المتبقي لميسي داخل الملعب. وشدّد مدرب ميامي على أن المشجعين يجب عليهم فقط التركيز على الاستمتاع بموهبته الهائلة. وكانت مباراة وداع ميسي مناسبة ضخمة في بلده، إذ وضعت حداً لمسيرة دولية أسطورية. وهو يعود الآن إلى الولايات المتحدة ليركّز بشكل كامل على التزاماته مع ناديه.
- Getty Images Sport
مدرب إنتر ميامي يطالب بالاستمتاع
بعدما شهد الوداع الدولي لميسي، وجّه جونزاليز إشادة كبيرة بنجمه، إذ أشار المدير الفني إلى أن المهاجم الأسطوري يستحق تمامًا هذا الوداع الخاص.
وقال جونزاليز، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: «كانت [مباراة الوداع] قوية بشكل لا يُصدّق. من الواضح أنني كنت قريبًا جدًا منه، لكن في نهاية المطاف كانت تلك اللحظة لحظته، كان وقته هو.
«كل ما كان يهم هو أن يستمتع بها. أخبرته فقط أن يستمتع، وأن يتشرّب كل هذا الحب، ليس من الأرجنتين فحسب، بل من العالم أجمع. سيُفتقد في ذلك القميص بالطبع، لكننا نملكه اليوم هنا، وعلينا أن نستمتع بوجوده معنا الآن.
«سيفتقد ذلك، من اليوم الذي يعتزل فيه حتى اليوم الذي يرحل فيه عن هذه الدنيا. ولا شك لديّ في أن المنتخب الوطني كان بالنسبة له يعني كل شيء يتعلق بارتداء ذلك القميص. سيفتقد دائمًا البصمة التي تركها والإرث الذي صنعه هناك. لكن للأسف، لن نراه بعد الآن في ذلك القميص، لذا على من هم هنا منّا أن يستمتعوا بذلك. إنه الآن لنا، لذا عليّ أن أستمتع بذلك».
إرث من المنافسة المطلقة
وسارع غونزاليز إلى التأكيد على أن تألق ميسي المستمر ينبع من دافعه الذي لا يعرف الكلل وطبيعته التنافسية. فحتى في المراحل الأخيرة من مسيرته، لا يزال المهاجم المخضرم يطالب زملاءه بتقديم الأفضل.
وأضاف غونزاليز: "ليو شخص ينقل عقلية معينة كل يوم؛ إنه يطالب زملاءه، وجميعنا، بأن نبذل مئة بالمئة في كل الجوانب. إنه منافس بالفطرة. ترى ذلك في كل حصة تدريبية، وهو أمر لا يُصدَّق. عمره 39 عامًا، ومع ذلك فهو يبحث باستمرار عن تحديات جديدة. وهذا رائع للجميع، ليس فقط لزملائه، بل للجهاز الفني والنادي أيضًا.
"إنه يدفعك لتكون أفضل كل يوم. ولهذا السبب هو مثال يُحتذى. وكما قلت من قبل، سيُفتقد في المنتخب الوطني لأنه ترك إرثًا هناك، وهو يترك إرثًا هنا أيضًا، فقد تغيّر النادي يوم وصوله. إنه يدفعنا للتطور يوميًا وأن نكون مستعدين من كل النواحي. وهو سعيد، أراه يستمتع بوقته، وهذا يسعدني كثيرًا أنا أيضًا."
- Getty Images Sport
العودة إلى منافسات الدوري المحلي
يتعين على ميسي وزملائه الآن تحويل اهتمامهم مجددًا نحو مشوارهم المحلي. يواجه إنتر ميامي فريق دي سي يونايتد على ملعب "نيو ستاديوم" في أول مبارياته عقب التوقف الدولي.
يحتل النادي حاليًا المركز الثالث في جدول المنطقة الشرقية برصيد 46 نقطة من 27 مباراة. وعلى الرغم من فوزه الأخير في كأس البطولة على كروز أزول، إلا أنه يمر بسلسلة من خمس مباريات دون انتصار في منافسات الموسم المنتظم.
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