"إنه محرض بارع": يُوصى نادي بايرن ميونيخ بوضع خطة خاصة للتعامل مع إيقاف فينيسيوس جونيور

في الوقت نفسه، لم يكن فينيسيوس النجم الوحيد في ريال مدريد الذي كان المدرب ألفارو أربيلوا سيضطر إلى الاستغناء عنه في حال حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء. فقد كان هناك أربعة لاعبين آخرين من التشكيلة الأساسية للريال مدينين ببطاقة صفراء، وهم كيليان مبابي، دين هويجن، ألفارو كاريراس وأوريليان تشواميني. وقد حصل الأخير على البطاقة الصفراء بالفعل في الشوط الأول، حيث حصل تشواميني على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأسبوع المقبل في ميونيخ.

بالإضافة إلى ذلك، كان جود بيلينغهام، الذي جلس في البداية على مقاعد البدلاء، سيُوقف أيضًا في حالة حصوله على إنذار آخر.

في غضون ذلك، نفى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، التكهنات حول ما إذا كان بايرن ميونيخ يتعمد بالفعل إيقاف فينيسيوس وزملائه بسبب البطاقات الصفراء. وأكد البلجيكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن ذلك "لا يمكن أن يكون تكتيكًا". أما في صفوف البطل الألماني، فإن المدافع دايوت أوبامكانو، إلى جانب لايمر، معرضان أيضًا للغياب عن مباراة الإياب بسبب حصولهما على بطاقة صفراء.