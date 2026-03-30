"إنه ليس زيدان!" - ريان شيركي يُقال له إنه ليس أفضل من مايكل أوليسي وأوسمان ديمبيلي، في الوقت الذي يشكك فيه نجم فرنسا السابق في الإشادة بنجم مانشستر سيتي الذي يميل إلى الاستعراض

في حديثه مع قناة RMC Sport، أعرب دوغاري عن إحباطه الشديد إزاء الإشادة المستمرة الموجهة إلى لاعب خط الوسط المهاجم. غادر شيركي ليون للانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف، وسجل بسرعة تسعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها هذا الموسم. ومع ذلك، يرى المحلل أن هذا الأداء لا يبرر المقارنات الأسطورية التي توجه إليه. يمتلك مانشستر سيتي تشكيلة قوية، لكن دوغاري انتقد بشكل خاص معدل نشاط الشاب مع المنتخب الوطني.

وقال بغضب: "من هو هذا اللاعب الذي يستطيع أن يتوقف عندما يفقد الكرة؟ من هو هذا اللاعب الذي يقدم عرضاً كلما لمس الكرة؟ توقفوا عن الحديث عن شيركي بهذه الطريقة".