AFP
ترجمه
"إنه لأمر مؤسف" - لويس إنريكي يشعر بالإحباط رغم فوز باريس سان جيرمان الساحق على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ويُعرب عن "دهشته" من قرار أرني سلوت
الإسراف يزعزع استقرار باريس سان جيرمان رغم الفوز
أحرز ديزير دو وخفيتشا كفاراتشيليا هدفين منحا الأفضلية للمضيفين، لكن النتيجة النهائية لم تعكس حقيقة المباراة التي فشل فيها ليفربول في تسديد أي كرة على المرمى. وأعرب لويس إنريكي صراحةً عن خيبة أمله لعدم حسم المباراة في باريس، مشيرًا إلى أن لاعبيه أفسحوا المجال أمام الفريق الإنجليزي للعودة إلى المباراة.
"من الواضح أن هذا أمر مؤسف. لعبنا بشكل جيد للغاية، واستحقينا تسجيل المزيد من الأهداف، وأعتقد أن هذا أمر مؤسف لأننا قمنا بأمور واضحة للغاية في الشوط الثاني. لكنها دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نتذكر أنه لا يزال هناك مباراة الإياب، لكننا سعداء"، قال لـ Canal+. وشاركه في هذا الرأي نجم الفريق كفاراتشيليا، الذي أشار إلى أن الفريق "كان يجب أن يسجل المزيد من الأهداف" قبل التوجه إلى "الأجواء المذهلة" في أنفيلد.
دهشة لويس إنريكي من تكتيكات سلو
اعترف مدرب باريس سان جيرمان بأنه فوجئ بقرار سلوت التخلي عن خطته التكتيكية المعتادة لصالح تشكيلة دفاعية أكثر تحفظًا. فقد خاض ليفربول المباراة بشكل غير متوقع بخمسة مدافعين، وهي خطوة ادعى المدرب الهولندي أنها تهدف إلى إبطال «السرعة المذهلة» لظهيري الجناح السريعين في باريس سان جيرمان. وأشار لويس إنريكي إلى أنه على الرغم من أن المنافسين غالبًا ما يتكيفون مع أسلوب بطل الدوري الفرنسي، إلا أن حجم هذا التغيير كان غير متوقع.
وقال: "إنها مفاجأة؛ فهذه هي المرة الأولى التي يلعبون فيها بخمسة مدافعين هذا العام". "لقد غيروا بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي - فالخصوم يتكيفون معنا. نحن معتادون على ذلك، ولا توجد مشكلة. مهما كانت المباراة أو الملعب، سيحاول باريس سان جيرمان الفوز، كالعادة. نحن نعلم أن الأمر سيكون صعباً في أنفيلد، وهو ملعب مميز".
ليفربول "محظوظ" لبقائه في المنافسة
في حين شعر الباريسيون بالإحباط لعدم تمكنهم من تسجيل الهدف الثالث أو الرابع، ساد شعور بالنجاة في معسكر ليفربول. فقد كان «الريدز» أقل شأناً طوال المباراة، حيث واجهوا صعوبة في تجاوز الضغط العالي الذي مارسه بطل الدوري الفرنسي. كان سلوت صريحاً بشكل لافت في تقييمه بعد المباراة، حيث أقر بأن الجبل الذي يتعين عليهم تسلقه كان من الممكن أن يكون أكثر انحداراً. وقال: "إذا فكرت في المباراة بأكملها، أعتقد أننا محظوظون بخسارتنا 2-0 فقط. كان الهدف الأول صعباً. أعتقد أنه من الجيد جداً بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المنافسة، ويمكننا أن نستقبلهم في أنفيلد ونحن نعرف مدى قوة أنفيلد بالنسبة لنا."
نجوم باريس سان جيرمان يحذرون من التراخي
يدرك لاعبو باريس سان جيرمان جيدًا تاريخ ليفربول في قلب النتيجة لصالحه على أرضه، حيث حذر أشرف حكيمي من أن المباراة لم تنتهِ بعد، لأن باريس سان جيرمان فشل في حسم المباراة عندما كان الزخم لصالحه في الشوط الثاني. "نعم، أعتقد أننا حصلنا على فرص واضحة لتسجيل المزيد من الأهداف. لقد تركنا ليفربول في المباراة من أجل مباراة الإياب، لكننا سعداء بالأداء وعلينا أن نستمر على هذا المنوال في مباراة الإياب"، اعترف حكيمي. وأضاف الهداف كفاراتشيليا: "كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف. لكنني أعتقد أن الأمر جيد، لقد لعبنا مباراة جيدة، وسنلعب في أنفيلد، في أجواء لا تصدق. نحن جاهزون وسنبدأ الاستعدادات اليوم للمباراة الثانية".