"إنه لاعب مميز" - أردا توران يتوقع مستقبلاً مشرقاً لنجم أز كيس سميت، الذي يبرز ضمن قائمة أهداف ريال مدريد وبرشلونة رغم خسارة فريقه أمام شاختار
إشادة كبيرة من أسطورة تركية
بعد فوز شاختار الساحق على فريق AZ، توجه توران إلى سميت لإجراء محادثة خاصة معه على أرض الملعب، في لفتة أكدت إعجابه الشديد باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. وعندما سُئل عن هذه المحادثة، سارع لاعب خط الوسط السابق في برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى توضيح أسباب تقديره الكبير للاعب الهولندي.
وقال توران للصحفيين: "بغض النظر عن النتيجة، من المهم التحدث عن اللاعبين الجيدين ومقابلتهم. لم نتمكن من السيطرة عليه في الشوط الأول. لقد نظم لعب فريقه بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً للغاية في المنتخب الهولندي في المستقبل. إنه يتطور بشكل هائل".
نجم خط الوسط المعاصر
يتجاوز تقييم توران لسميت مجرد المهارات الفنية، حيث يعتقد أن المراهق يتمتع بالذكاء الفريد المطلوب للتفوق في أكثر الأدوار صعوبة في كرة القدم الحديثة. وأشار مدرب شاختار إلى أن نجم منتخب هولندا تحت 19 عامًا لديه القدرة على أن يكون «القائد» على أرض الملعب، وهي سمة نادرة في لاعبي فئته العمرية.
وأضاف توران: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين، لكنه مميز. لأن في كرة القدم الحديثة، "الرقم 6" هو الذي يحدد مسار اللعب، ويوجه الفريق، ويكون القائد على أرض الملعب. بصراحة، أرى هذا المستقبل فيه أيضًا. ربما يكون من غير اللائق بالنسبة لي، بصفتي مدرب الفريق المنافس، أن أتحدث عنه بهذه الكثرة، لكنني أتحدث بصفتي عاشقًا لكرة القدم عن جمال هذه اللعبة وعنه".
ريال مدريد وبرشلونة يتابعان التطورات
إن التأييد القوي من شخصية مثل توران لا يزيد إلا من الضجة المتزايدة المحيطة بهذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية ألكمار. وقد تبين مؤخرًا أن الأندية الإسبانية الكبرى بدأت بالفعل في التطلع إليه، حيث أكد سميت اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدماته بعد سلسلة من العروض المتميزة.
بينما لا يزال عقد لاعب الوسط مع ألكمار ساريًا حتى يونيو 2028، فإن أدائه خلال فوز هولندا ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا في صيف 2025 قد وضع نخبة أوروبا في حالة تأهب قصوى. أثبت سميت أنه قادر على تقديم أرقام تليق بمستوى أدائه، حيث سجل ما مجموعه 17 هدفاً وتمريرة حاسمة خلال موسم 2024-25، كما سجل بالفعل ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.
لا يزال التركيز منصبًا على التطوير في نادي أز
على الرغم من إغراءات ملعب البرنابيو أو كامب نو، يبدو أن سميت يظل واقعا على أرض الواقع، حيث يسعى إلى ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في الدوري الهولندي. وقد صرح علناً بأن أولويته هي تحسين مستواه الثابت وتأثيره في الثلث الأخير من الملعب قبل التفكير في أي انتقال مرموق إلى الخارج.
وفي حديثه الصيف الماضي بشأن الارتباطات بالدوري الإسباني، قال سميت: "هذه أمور رائعة. أعتقد أنهما أكبر ناديين في العالم. أريد فقط أن أثبت هنا أنني قادر على ذلك. الاهتمام من برشلونة وريال مدريد أمر لطيف، لكن بالطبع لا أحد يعرف ما إذا كنت سألعب أم لا. أنا لا أشتت انتباهي بذلك حقاً". في الوقت الحالي، يظل الشاب مركزاً على المهمة التي أمامه في ألكمار، حتى مع استمرار صعود نجمه في جميع أنحاء القارة.