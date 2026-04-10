"إنه لاعب مميز" - أردا توران يتوقع مستقبلاً مشرقاً لنجم أز كيس سميت، الذي يبرز ضمن قائمة أهداف ريال مدريد وبرشلونة رغم خسارة فريقه أمام شاختار

بعد فوز شاختار الساحق على فريق AZ، توجه توران إلى سميت لإجراء محادثة خاصة معه على أرض الملعب، في لفتة أكدت إعجابه الشديد باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. وعندما سُئل عن هذه المحادثة، سارع لاعب خط الوسط السابق في برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى توضيح أسباب تقديره الكبير للاعب الهولندي.

وقال توران للصحفيين: "بغض النظر عن النتيجة، من المهم التحدث عن اللاعبين الجيدين ومقابلتهم. لم نتمكن من السيطرة عليه في الشوط الأول. لقد نظم لعب فريقه بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً للغاية في المنتخب الهولندي في المستقبل. إنه يتطور بشكل هائل".