"إنه لاعب رائع للغاية" - ميكيل أرتيتا يثني بشدة على نجم أرسنال بعد الفوز على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الغانرز يبرهنون على براعتهم التهديفية
قدم أرسنال أحد أبرز عروضه الأوروبية هذا الموسم، حيث فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-0 على ليفركوزن، ليؤكد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. على الرغم من أن التوقعات قبل المباراة ركزت على براعة "المدفعجية" في الكرات الثابتة، إلا أن البراعة الفردية في اللعب المفتوح هي التي حسمت المباراة، حيث سجل إيزي ورايس هدفين بفضل تسديدات رائعة من مسافة بعيدة. وبفضل هذا الأداء الفعال، سجل فريق أرتيتا 12 تسديدة على المرمى، وهو أعلى رقم له هذا الموسم، ليضمن تأهله بسهولة إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية الأرقى.
أرتيتا يشيد بـ«الرائع» رايا بعد أدائه البطولي في الدقائق الأخيرة
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سارع أرتيتا إلى توجيه الثناء إلى حارس مرماه بعد تصديه المذهل في الدقائق الأخيرة لتسديدة كريستيان كوفاني، والتي حافظت على نظافة شباك الفريق. وعندما سُئل عما إذا كان سعيدًا برؤية مثل هذه التدخلات أو أنه كان يتمنى ألا يُطلب من حارس مرماه التدخل بهذه الكثرة، أبدى أرتيتا موقفًا واقعيًا بشأن ضرورة وجود حارس مرمى من الطراز الرفيع. وقال الإسباني: «نعم، لكنني لا أعرف ما الذي صنعه الخصم مرة أخرى». "في مباراتين، كانت هناك ضربة ثابتة في المرة السابقة، ورأسية قبل ذلك، واليوم قام بتصدي رائع. لقد قام بإنقاذ مذهل. لهذا السبب هو هنا. علينا أن نقدر الحارس الذي لدينا لأنه رائع للغاية".
سلسلة تاريخية من الوصول إلى ربع النهائي
يضمن هذا الفوز وصول أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه النادي من قبل إلا في الفترة ما بين 2007 و2010. كما أبرزت هذه النتيجة تطوراً تكتيكياً؛ فسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة من مرحلة خروج المغلوب يعد إنجازاً نادراً بالنسبة لفريق شمال لندن، حيث لم يحدث ذلك سوى مرة واحدة من قبل ضد ريال مدريد في موسم 2024-2025.
لشبونة تلوح في الأفق بعد مواجهة محلية حاسمة
يستعد أرسنال الآن لمواجهة منتظرة في ربع النهائي ضد سبورتينغ لشبونة في لشبونة، وهي مباراة ستشهد عودة فيكتور جيوكيريس إلى ملعبه السابق في لقاء حافل بالأحداث. لكن قبل استئناف المسيرة الأوروبية، يواجه رجال أرتيتا "نهائي كأس" محليًا ضد مانشستر سيتي في نهاية هذا الأسبوع. ومع تعثر سيتي بعد خروجه من المسابقة الأوروبية، تتاح للمدفعجية فرصة ذهبية لممارسة مزيد من الضغط في سباق اللقب.
