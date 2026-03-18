"إنه لاعب رائع للغاية" - ميكيل أرتيتا يثني بشدة على نجم أرسنال بعد الفوز على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سارع أرتيتا إلى توجيه الثناء إلى حارس مرماه بعد تصديه المذهل في الدقائق الأخيرة لتسديدة كريستيان كوفاني، والتي حافظت على نظافة شباك الفريق. وعندما سُئل عما إذا كان سعيدًا برؤية مثل هذه التدخلات أو أنه كان يتمنى ألا يُطلب من حارس مرماه التدخل بهذه الكثرة، أبدى أرتيتا موقفًا واقعيًا بشأن ضرورة وجود حارس مرمى من الطراز الرفيع. وقال الإسباني: «نعم، لكنني لا أعرف ما الذي صنعه الخصم مرة أخرى». "في مباراتين، كانت هناك ضربة ثابتة في المرة السابقة، ورأسية قبل ذلك، واليوم قام بتصدي رائع. لقد قام بإنقاذ مذهل. لهذا السبب هو هنا. علينا أن نقدر الحارس الذي لدينا لأنه رائع للغاية".