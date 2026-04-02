"إنه قادر على قيادة هذا النادي!" - نيكي بوت يؤيد عودة جوزيه مورينيو في فترة ثانية مثيرة مع مانشستر يونايتد

لا يزال مستقبل الإدارة الفنية في مانشستر يونايتد موضوع نقاش مستمر في ظل الهيكل الإداري الذي يقوده السير جيم راتكليف وشركة INEOS، حيث يتولى مايكل كاريك حالياً قيادة الفريق الأول بصفة مؤقتة. ولم يتم بعد تأكيد هوية المدير الفني الذي سيتولى المهمة اعتباراً من الموسم المقبل، مع تردد أسماء مثل جوليان ناجلسمان وتوماس توخيل للمنصب.

وحذر بوت من أن جذب المدربين النخبة قد يكون صعبًا دون منحهم سيطرة أكبر، حيث يحتل كاريك حاليًا موقعًا قويًا للحصول على المنصب بشكل دائم. وأضاف: "لن يرغب أي مدرب معروف في الانضمام إلى مانشستر يونايتد دون ضمانات بشأن الميزانية والوقت والسيطرة. الهيكل الحالي يجعل الأمر صعبًا، وقد يفضلون بدلاً من ذلك شخصًا مثل مايكل كاريك".