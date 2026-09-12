أفصح كيليان مبابي عن انطباعاته الأولى حول العمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في ريال مدريد، وذلك عقب وصول المدرب إلى النادي الإسباني هذا الصيف. ورغم البداية التهديفية القوية للمهاجم الفرنسي في الليجا هذا الموسم، إلا أن ذكاء المدرب البرتغالي هو ما ترك الأثر الأكبر عليه حتى الآن.
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"إنه ذكي للغاية".. مبابي يكشف سر انبهاره بجوزيه مورينيو في ريال مدريد
مبابي منبهر بذكاء مورينيو
أعرب مبابي عن إعجابه الشديد بمدربه الجديد مورينيو بعد انتقاله إلى النادي الملكي هذا الصيف. وقد استمتع النجم الفرنسي الدولي، البالغ من العمر 27 عامًا، بانطلاقة مثمرة تحت إمرة المدرب البرتغالي، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال أربع مباريات في الليجا.
وخلال أسابيع قليلة فقط من العمل معًا، أُعجب نجم باريس السابق بالعقلية التكتيكية لمديره الفني الجديد. ويشعر مبابي أن التوجيهات الواضحة التي يتلقاها من مدربه كانت الركيزة الأساسية وراء مستوياته القوية على أرض الملعب.
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النجم الفرنسي يشيد بالرؤية الواضحة لـ"الاستثنائي"
سارع مبابي للتأكيد على مدى انبهاره بذكاء مورينيو منذ أن اجتمعا سويًا في مدريد. وأوضح المهاجم أن وضوح أفكار المدرب قد منح الفريق القيادة الأساسية التي يحتاجها.
وصرح مبابي، في تصريحات نقلها موقع "ماكسي فوت": "أي نوع من المدربين هو؟ إنه ذكي للغاية! لقد أذهلني ذكاء هذا الرجل. ثم مرة أخرى، لست متفاجئًا؛ فأنت لا يمكن أن تصبح جوزيه مورينيو إذا لم تكن كذلك".
الالتزام بالتعليمات مفتاح الانطلاقة السريعة في الليجا
تعكس إحصائيات مبابي في بداية الموسم مدى فعالية هذه الشراكة حتى اللحظة. فإلى جانب تسجيله أربعة أهداف في أربع مباريات بالليجا، هز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الشباك أيضًا ليقود النادي الملكي لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة 2-1 على حساب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف الدولي الفرنسي: "لكنك تشعر أنه يعرف تمامًا ما يفعله وإلى أين يتجه. بالنسبة للاعبين، من المهم أن يكون هناك مسار واضح لاتباعه. ومعه، نمتلك كل المقومات للقيام بالأمور على أكمل وجه".
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مهاجم مدريد يستهدف مواصلة النجاح
في الوقت الحالي، يظل مبابي في قمة مستواه بينما يواصل تنفيذ متطلبات مديره الفني. هذا التناغم المبكر بين النجم الفرنسي ومورينيو يبشر بالخير لمستقبل ريال مدريد هذا الموسم. وسيتطلع مبابي لتقديم إسهاماته للفريق مجددًا عندما يواجهون رايو فاييكانو على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الليجا.
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