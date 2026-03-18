يبدو أن المدرب الوطني جوليان ناجلسمان قد استبعد نجم خط الوسط جمال موسيالا، لاعب نادي بايرن ميونيخ، من تشكيلته للمباريات الودية ضد سويسرا وغانا في نهاية مارس. وهذا ما أفادت به كل من قناتي «سكاي»و«بيلد»بشكل متطابق.
إنه أحد أكبر الأمل في كأس العالم: يبدو أن النجم الكبير سيغيب عن تشكيلة ألمانيا في المباريات الودية التي ستقام في نهاية مارس
وبناءً على ذلك، تقرر عدم اختيار اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وذلك بسبب مشاكل الإصابة الحالية التي يعاني منها موسيالا، بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية. وتشير التقارير صراحةً إلى أن هذا الإجراء اتُخذ كإجراء احترازي، بعد أن شعر موسيالا الأسبوع الماضي، خلال مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا بيرغامو (6-1) الأسبوع الماضي، شعورًا بآلام في الكاحل الأيسر الذي أصيب به في الصيف، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن يوم السبت (1-1) وكذلك عن مباراة الإياب ضد أتالانتا مساء الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يغيب موسيالا أيضًا عن المباراة الأخيرة قبل فترة توقف المباريات الدولية ضد يونيون برلين يوم السبت. على الرغم من أنه لا يزال أمامه وقت حتى كأس العالم لاستعادة لياقته البدنية، إلا أن عدم ترشيحه أمر مزعج للغاية بالنسبة لموسيالا ولناجلسمان أيضًا.
ففي نهاية المطاف، كان مدرب المنتخب الألماني قد أكد في مقابلة مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس أنه يريد بشدة أن يشارك نجم بايرن ميونيخ، وكذلك كاي هافرتز (أرسنال) الذي غاب هو الآخر لفترة طويلة بسبب الإصابة، في مباريات المنتخب الدولية في مارس. وقال: "من المستحسن أن يعودوا في مارس، لأنهم غابوا لفترة طويلة جدًا. لم أرَ جمال في المنتخب الوطني منذ أكثر من عشرة أشهر، وكاي منذ فترة أطول"، أوضح ناجلسمان. "إنهم يعرفون بعض الأمور التي قمنا بها منذ ذلك الحين من الناحية النظرية فقط من خلال محادثاتي معهم. لذا، فإن عودتهم أمر مهم، لأنه بخلاف ذلك سيصعب عليهم في وقت ما العثور على الإيقاع المطلوب ضمن صفوف المنتخب الوطني."
وعلى عكس موسيالا، من المقرر أن يشارك زميله في بايرن ميونيخ لينارت كارل في المباريات الدولية المقبلة، حيث تم ترشيحه لأول مرة للمنتخب الأول. ستلعب منتخب ألمانيا يوم 27 مارس في بازل ضد سويسرا، وتلتقي غانا بعد ثلاثة أيام في شتوتغارت. سيعلن ناجلسمان عن التشكيلة بعد ظهر يوم الخميس.
كان جمال موسيالا قد لعب مع منتخب ألمانيا آخر مرة قبل عام
كان موسيالا قد تعرض لكسر في عظم الساق خلال بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، مما أدى إلى غيابه لمدة تزيد عن نصف عام. وبدأ بايرن ميونيخ في إعادة إشراك هذا اللاعب الموهوب بحذر منذ منتصف يناير، حيث شارك موسيالا في بعض المباريات ضمن التشكيلة الأساسية. وكان الخطة الأصلية هي إعادة اللاعب الدولي إلى أفضل حالاته البدنية قبل مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يتحقق.
بدلاً من ذلك، تعرض موسيالا لانتكاسة مزعجة في بيرغامو. والآن من المقرر أن يستريح بشكل كامل خلال فترة توقف المباريات الدولية ويستغل غيابه عن منتخب ألمانيا لتحقيق تقدم سريع على الصعيد البدني. في أفضل الأحوال، سيتمكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني من الاعتماد على موسيالا وهو في كامل لياقته البدنية في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد ريال مدريد في أبريل.
خاض نجم بايرن ميونيخ آخر مباراة دولية له حتى الآن من أصل 40 مباراة قبل ما يقرب من عام. في نهاية مارس 2025، سجل هدفاً مميزاً للغاية في مباراة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام إيطاليا، عندما مرر كرة ركنية سريعة من جوشوا كيميش إلى المرمى الإيطالي الخالي بفضل أحد جامعي الكرات اليقظين.
لن يعود موسيالا إلى منتخب ألمانيا إلا في المرحلة النهائية من الاستعدادات لكأس العالم. في نهاية مايو، قبل المغادرة بفترة وجيزة، تنتظر ألمانيا مباراة ودية ضد فنلندا، ثم في أوائل يونيو ستخوض ألمانيا مباراة ودية أخرى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة المشاركة. تبدأ البطولة لفريق ناجلسمان في 14 يونيو بمباراة المجموعة الأولى ضد كوراكاو - ومن المفترض أن يضفي موسيالا، في أفضل الأحوال، الحيوية على خط الوسط الهجومي للمنتخب الألماني جنبًا إلى جنب مع فلوريان فيرتز لاعب ليفربول.
المباريات القادمة لمنتخب ألمانيا
التاريخ
المسابقة
المباراة
الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
سويسرا ضد ألمانيا
الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد غانا
الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد فنلندا
السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30
مباراة ودية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوراكاو
السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوت ديفوار
الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد الإكوادور
