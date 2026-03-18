إنه أحد أكبر الأمل في كأس العالم: يبدو أن النجم الكبير سيغيب عن تشكيلة ألمانيا في المباريات الودية التي ستقام في نهاية مارس

وبناءً على ذلك، تقرر عدم اختيار اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وذلك بسبب مشاكل الإصابة الحالية التي يعاني منها موسيالا، بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية. وتشير التقارير صراحةً إلى أن هذا الإجراء اتُخذ كإجراء احترازي، بعد أن شعر موسيالا الأسبوع الماضي، خلال مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا بيرغامو (6-1) الأسبوع الماضي، شعورًا بآلام في الكاحل الأيسر الذي أصيب به في الصيف، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن يوم السبت (1-1) وكذلك عن مباراة الإياب ضد أتالانتا مساء الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يغيب موسيالا أيضًا عن المباراة الأخيرة قبل فترة توقف المباريات الدولية ضد يونيون برلين يوم السبت. على الرغم من أنه لا يزال أمامه وقت حتى كأس العالم لاستعادة لياقته البدنية، إلا أن عدم ترشيحه أمر مزعج للغاية بالنسبة لموسيالا ولناجلسمان أيضًا.

ففي نهاية المطاف، كان مدرب المنتخب الألماني قد أكد في مقابلة مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس أنه يريد بشدة أن يشارك نجم بايرن ميونيخ، وكذلك كاي هافرتز (أرسنال) الذي غاب هو الآخر لفترة طويلة بسبب الإصابة، في مباريات المنتخب الدولية في مارس. وقال: "من المستحسن أن يعودوا في مارس، لأنهم غابوا لفترة طويلة جدًا. لم أرَ جمال في المنتخب الوطني منذ أكثر من عشرة أشهر، وكاي منذ فترة أطول"، أوضح ناجلسمان. "إنهم يعرفون بعض الأمور التي قمنا بها منذ ذلك الحين من الناحية النظرية فقط من خلال محادثاتي معهم. لذا، فإن عودتهم أمر مهم، لأنه بخلاف ذلك سيصعب عليهم في وقت ما العثور على الإيقاع المطلوب ضمن صفوف المنتخب الوطني."

وعلى عكس موسيالا، من المقرر أن يشارك زميله في بايرن ميونيخ لينارت كارل في المباريات الدولية المقبلة، حيث تم ترشيحه لأول مرة للمنتخب الأول. ستلعب منتخب ألمانيا يوم 27 مارس في بازل ضد سويسرا، وتلتقي غانا بعد ثلاثة أيام في شتوتغارت. سيعلن ناجلسمان عن التشكيلة بعد ظهر يوم الخميس.