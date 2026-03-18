إنه أحد أكبر الأملين في كأس العالم: النجم الكبير غائب عن تشكيلة ألمانيا للمباريات الودية في أواخر مارس

نظرًا لمشاكل الإصابة التي يعاني منها موسيالا حاليًا، تقرر بعد التشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية عدم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. "لقد أتم أسبوعًا من العلاج التأهيلي. فينسنت (مدرب بايرن فينسنت كومباني؛ ملاحظة المحرر) وجوليان (ناجلسمان) يتبادلان الآراء حول هذا الأمر. إنه مصاب، ولن يسافر للانضمام إلى المنتخب الوطني، بل سيتعافى. نأمل أن يكون جاهزًا مرة أخرى بعد فترة توقف المباريات الدولية، ليلعب معنا في أبريل ويستعد لبطولة كأس العالم"، حسبما صرح إيبرل لـ DAZN.

ويعتبر هذا إجراءً احترازياً بحتاً، بعد أن شعر موسيالا بألم في الكاحل الأيسر الذي أصيب به في الصيف، خلال مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا بيرغامو (6-1) الأسبوع الماضي، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن يوم السبت (1-1) وكذلك عن مباراة الإياب مساء الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يغيب موسيالا أيضًا عن المباراة الأخيرة قبل فترة توقف المباريات الدولية ضد يونيون برلين يوم السبت. على الرغم من أنه لا يزال أمامه وقت حتى كأس العالم لاستعادة لياقته البدنية، إلا أن عدم اختياره أمر مزعج للغاية بالنسبة لموسيالا ولناجلسمان أيضًا.

ففي نهاية المطاف، كان مدرب المنتخب الألماني قد أكد في مقابلة مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس أنه يريد بشدة أن يشارك نجم بايرن ميونيخ، وكذلك كاي هافرتز (أرسنال) الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، في مباريات المنتخب الدولية في مارس. وقال: "من المستحسن أن يعودوا في مارس، لأنهم غابوا لفترة طويلة جدًا. لم أرَ جمال في المنتخب الوطني منذ أكثر من عشرة أشهر، وكاي منذ فترة أطول"، أوضح ناجلسمان. "إنهم يعرفون بعض الأمور التي قمنا بها منذ ذلك الحين من الناحية النظرية فقط من خلال محادثاتي معهم. لذا، فإن عودتهم أمر مهم، لأنه بخلاف ذلك سيصعب عليهم في وقت ما العثور على الإيقاع داخل صفوف المنتخب الوطني."

وعلى عكس موسيالا، من المقرر أن يشارك زميله في بايرن ميونيخ لينارت كارل في المباريات الدولية المقبلة، حيث تم ترشيحه لأول مرة للمنتخب الأول. ستلعب منتخب ألمانيا يوم 27 مارس في بازل ضد سويسرا، وتلتقي غانا بعد ثلاثة أيام في شتوتغارت. سيعلن ناجلسمان عن التشكيلة بعد ظهر يوم الخميس.