إنه "المرشح المثالي": يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يعمل على صفقة انتقال مفاجئة

وبناءً على ذلك، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا «المرشح المثالي» لشغل المنصب الشاغر في الجناح الأيسر خلف لويس دياز الذي لا غنى عنه حاليًا. فالكولومبي لا يواجه منافسة تذكر في مركزه حاليًا، ولا يغيب عن الملاعب إلا عند الضرورة القصوى أو في حالة تعرضه للإيقاف.

وقد سارت الأمور على ما يرام حتى الآن في الموسم الحالي. لم يتغيب دياز ولو مرة واحدة بسبب الإصابة، وسجل 23 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة في 41 مباراة رسمية. ولم يتفوق عليه في عدد الدقائق التي لعبها (3355 دقيقة) سوى جوشوا كيميش، وهاري كين، ودايوت أوبامكانو، ومايكل أوليسي، وجوناثان تاه.

لكن ملف غوردون كلاعب هجومي سريع وقوي في المراوغة وخطير أمام المرمى يثير اهتمام بايرن بشكل أساسي. يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عملياً في جميع المراكز الهجومية، ويشارك في نيوكاسل هذا الموسم بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط. هناك، ستنشأ فجوة مرة أخرى خلف هاري كين في الصيف بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.

على الأقل بالنسبة لمركز المهاجم، يبدو أن البطل الألماني لديه خيارات بديلة أخرى على قائمته. أحد الأسماء التي ترددت مرارًا وتكرارًا في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية هو دوسان فلاهوفيتش، الذي سيكون متاحًا مجانًا في الصيف المقبل. كما يُقال إن نادي بايرن ميونيخ يتابع عن كثب الوضع المُحبط بشكل متزايد لزميل جوردون في الفريق، نيك وولتميد.