والمقصود هنا هما دايوت أوبامكانو وكونراد لايمر، اللذان يواجهان خطر الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء التي حصلا عليها حتى الآن في البطولة الحالية. ففي حين حصل المدافع الفرنسي على بطاقتين صفراوين، حصل النمساوي على أربع بطاقات (يتم الإيقاف عند الحصول على ثلاث أو خمس بطاقات صفراء).
"إنه احتمال منطقي في الوقت الحالي": هل سيغيب نجمان من بايرن ميونيخ عن المباراة ضد أتالانتا بيرغامو؟
وإذا حصل كلاهما على بطاقة صفراء أخرى في مباراة أتالانتا، وفي الوقت نفسه تأهل بايرن ميونيخ إلى ربع النهائي، فسيتم إيقافهما عن المشاركة في أي مواجهة محتملة مع مانشستر سيتي أو ريال مدريد.
في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة ضد بيرغامو، أوضح كومباني أنه لا يريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد: "في الوقت الحالي، هذا تفكير منطقي"، أجاب على سؤال حول ما إذا كان أوبامكانو ولايمر سيجلسان على مقاعد البدلاء لتجنب المخاطرة.
كومباني: "في هذه الحالة، لا يكون لديك خيار"
"في هذه الحالة، لا يوجد خيار آخر. من منا لن يفكر في ذلك؟ الأمر ببساطة على ما هو عليه. الحقيقة هي أنه إذا حصلوا على بطاقة صفراء غدًا، فسيتم إيقافهم عن المباراة التالية. لكن إذا كان ذلك ضروريًا، فليكن. لا داعي للتفكير أكثر من ذلك"، هكذا قال مدرب الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب.
لم يوضح كومباني من الذي قد يحل محل أوبامكانو ولايمر في التشكيلة. في قلب الدفاع، تولى مين-جاي كيم المهمة مرارًا وتكرارًا، وقد يبدأ الكوري الجنوبي بجانب جوناثان تاه. لعب لايمر مؤخرًا كظهير أيسر، وهناك سيكون توم بيشوف البديل الأول بعد إصابة ألفونسو ديفيز.
يخوض فريق ميونيخ مباراة الإياب في وضع ممتاز على أي حال. قبل أسبوع، فاز فريق كومباني على الإيطاليين بنتيجة 6-1، وبالتالي فإن الخروج من البطولة سيكون بمثابة معجزة صغيرة. ومن المرجح أن ينتظر ريال مدريد الفريق في ربع النهائي، بعد أن فاز هو الآخر في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)