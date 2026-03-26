"إنهم يلعبون بخوف" - فابيو كابيلو يحذر توماس توخيل من أكبر العقبات التي تواجه إنجلترا في طريقها نحو التتويج بكأس العالم
"الحاجز النفسي" في ويمبلي
لا يزال كابيلو أحد المدربين القلائل الذين قادوا منتخب إنجلترا في ظل الضغوط الشديدة التي تصاحب كأس العالم، وهو يعتقد أن القليل قد تغير فيما يتعلق بالضعف النفسي للفريق. وفي معرض حديثه عن خيبات الأمل الأخيرة في البطولات الكبرى، أشار المدرب البالغ من العمر 79 عامًا إلى نهائي يورو 2020 ضد إيطاليا باعتباره مثالاً بارزًا على تراجع الفريق إلى قوقعته عندما تكون المخاطر في ذروتها.
وقال كابيلو لصحيفة "ذا صن": "لديك أفضل اللاعبين وأفضل اللحظات، لكن عندما تصل إلى النهائي، يلعبون بخوف. أتذكر المباراة النهائية في ويمبلي ضد إيطاليا. لقد هزموا إنجلترا بركلات الترجيح. بعد أن سجلت إنجلترا الهدف، توقفوا عن اللعب. بدأ الحارس في لعب الكرات الطويلة. بدأ اللاعبون في إضاعة الوقت. ببطء، ذهبوا لتسديد الكرة في الزاوية. يمشون، لا يركضون. لا أفهم لماذا حدث هذا. إنها مجرد حاجز نفسي كبير".
عامل الإجهاد في الدوري الإنجليزي الممتاز
وبصرف النظر عن الحالة النفسية للاعبين، سلط كابيلو الضوء على مشكلة بدنية متكررة كانت تعاني منها فترة توليه المنصب بين عامي 2008 و2012. ويقول إن الكثافة الشديدة التي يتسم بها الدوري الإنجليزي المحلي تجعل النجوم يعانون من الإرهاق الشديد بحلول موعد البطولات الصيفية.
وأضاف: "في رأيي، يصل لاعبو إنجلترا متعبين في نهاية الموسم، لأن الموسم قوي جدًا جدًا. كنت أقول دائمًا في سبتمبر وأكتوبر إننا نستطيع اللعب ضد أفضل الفرق في العالم دون مشاكل. في مارس وأبريل، نكون متعبين قليلاً. في يونيو، نكون متعبين. نحن لسنا نفس الفريق الذي يمكنك إدارته خلال الموسم".
خطة توخيل لمكافحة الإرهاق؟
يبدو أن توخيل يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، حيث أبدى المدرب الألماني بالفعل استعدادًا لتجربة أساليب جديدة في إدارة ديناميكية الفريق لضمان عدم إرهاق نجومه الأساسيين. وقد أكد مدرب «الأسود الثلاثة» مؤخرًا أنه سيقسم الفريق إلى معسكرين منفصلين استعدادًا للمباريات الودية ضد أوروغواي واليابان، مما يتيح للاعبين الذين شاركوا بكثافة الحصول على قسط من الراحة الذي هم في أمس الحاجة إليه.
نبحث بشدة عن قادة على أرض الملعب
يعتقد كابيلو، الذي درب نجومًا بارزين مثل ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد، أن المفتاح بالنسبة لتوشيل يكمن في العثور على لاعبين قادرين على تجاوز حدود موهبتهم ليصبحوا محفزين بارزين. ورغم أنه أشار إلى ديكلان رايس لاعب أرسنال باعتباره محركًا محتملاً للفريق، إلا أنه حذر من أن المهارة الفنية وحدها لا تعني دائمًا امتلاك القيادة المطلوبة للفوز بكأس العالم في أمريكا الشمالية.
وأضاف كابيلو: "أهم شيء بالنسبة لي هو أن تجد قائداً في الفريق. يجب أن يقودوا زملائهم على أرض الملعب. على سبيل المثال، أن يتحدثوا ويحفزوا الآخرين. لأن أفضل اللاعبين ليسوا دائماً القادة على أرض الملعب. فبعض اللاعبين يلعبون بمفردهم. القائد هو اللاعب الذي يقود الفريق أثناء المباراة. أعتقد أن لاعب أرسنال، ديكلان رايس، هو أحد اللاعبين القادرين على مساعدة الجميع في الوقت الحالي".