بغض النظر عن المستوى الذي يمر به فريق ريال مدريد حالياً من وجهة نظر خارجية، فإن هذا النادي يظل دائماً وبشكل تقليدي خطيراً للغاية في مباريات دوري أبطال أوروبا. وهذا هو رأي أولي هونيس أيضاً، وقد أعرب عن ذلك خلال فعالية نظمتها «كليةفرانكفورت للتمويل والإدارة» في فرانكفورت أم ماين.
ترجمه
"إنهم في أفضل حالاتهم": أولي هونيس يحذر من ريال مدريد ويكبح الحماس في نادي بايرن ميونيخ
"إنهم لا يلعبون كرة القدم بشكل جيد للغاية، لكنهم يتمتعون بخبرة فائقة، وهم في قمة لياقتهم البدنية"، حذر الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ قبل مباريات ربع النهائي ضد «البلانكوس». "إنهم مرة أخرى لا يقدمون أداءً جيدًا في الدوري، لكنهم قادرون على الاعتماد على خبرتهم الواسعة".
الروح التي تسود داخل صفوف الفريق الحائز على أكبر عدد من الألقاب تذكرنا بأوقات النجاح الأكبر. يبدو أن كل لاعب يضع الهدف الكبير المتمثل في تحقيق الثلاثية فوق كل شيء - وبناءً على ذلك، فإن فريق المدرب فينسنت كومباني يسحر الجماهير بانتظام في الوقت الحالي. "لم تكن لدينا منذ فترة طويلة فرص كبيرة من حيث المستوى الفني كما هو الحال هذا العام"، أكد رئيس النادي البافاري، لكنه أضاف أن من "الغطرسة المطلقة" التوقع بالتأهل.
في دور الـ16، نجح فريق مدريد بطريقة مثيرة للإعجاب في إقصاء مانشستر سيتي بقيادة المدرب النجم والمدرب السابق لبايرن ميونيخ بيب جوارديولا (3-0 و2-1) - وذلك على الرغم من أن هذا النادي اللامع يبدو أنه يمر بأزمة طوال الموسم.
- Getty Images Sport
كما حذر هونيس من منافس فريقه في كأس ألمانيا، فريق ليفركوزن: "ستكون مباراة صعبة"
ربما تذكر هونيس أيضًا المباريات الثلاث السابقة في الأدوار الإقصائية ضد ريال مدريد، والتي خرج فيها فريق ميونيخ خاسرًا في كل مرة. هناك فارق واحد قد يمنح بايرن ميونيخ ميزة محتملة: هذه المرة ستقام مباراة الإياب مرة أخرى في ملعب أليانز أرينا. بالإضافة إلى ذلك، يأتي البطل القياسي من دور الـ16 الذي سار بسلاسة، حيث تم التغلب على أتالانتا بيرغامو، الذي هزم بوروسيا دورتموند، بنتيجة 10-2 في مباراتين. بالإضافة إلى ذلك، يستعيد بايرن ميونيخ في مبارياته ضد مدريد كل من جوشوا كيميش ومايكل أوليسي، اللذين تم إيقافهما يوم الأربعاء الماضي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في حين يدخل ريال مدريد مباراة الذهاب في ربع النهائي بعد أن تراكمت البطاقات الصفراء على العديد من لاعبيه الأساسيين، وربما يغيب الحارس البارز تيبو كورتوا بسبب الإصابة.
بشكل عام، لم يرغب اللاعب البالغ من العمر 74 عامًا في الانجراف إلى استنتاج أن الثلاثية المحتملة هي مجرد نتيجة لقوة الأداء. "هذا تفاؤل مفرط." كما يرى الرئيس الفخري أن كأس ألمانيا، حيث يلتقي ميونيخ مع باير ليفركوزن في نصف النهائي في أبريل، يمثل تحديًا كبيرًا: "سيكون الأمر صعبًا." على الأقل فيما يتعلق بلقب الدوري، أراد هونيس أن يكون حاسماً وقال: "أود أن أقول إننا سنفوز بلقب الدوري الألماني".
في الدوري، يبلغ الفارق عن الوصيف بوروسيا دورتموند تسع نقاط قبل الجولة 27.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 21 مارس
15:30
بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 4 أبريل
15:30
إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)