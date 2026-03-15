"إنها مجرد ضجة" - رد فعل مايكل كاريك بعد أن حث واين روني مانشستر يونايتد على تعيين لاعب الوسط السابق مدربًا دائمًا
روني يؤيد ترشيح كاريك لتولي منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد
تصاعدت المطالبات بتعيين مايكل كاريك مدربًا دائمًا لمانشستر يونايتد عقب الفوز يوم الأحد بنتيجة 3-1 على أستون فيلا. وقال روني لإذاعة بي بي سي راديو 5 لايف إن لاعب الوسط السابق هو الرجل المناسب لقيادة النادي.
"بالتأكيد يجب أن [يحصل على المنصب]. لقد قلت هذا من قبل. كنت أعلم أن هذا سيحدث مع مايكل كاريك. أنا أعرفه جيدًا. أعرف طباعه وشخصيته"، قال. "كان الأمر يحتاج إلى شخص هادئ، ولكن شخص يعرف المكان واللاعبين الذين كانوا بحاجة إلى بعض الحب، وقد منحهم ذلك. لقد رأينا اللاعبين يلعبون بمستوى أعلى، وأكثر تماسكاً كفريق، ويبدون كفريق قوي للغاية. بالنسبة لي، لماذا تغير؟ لديه أفضل نسبة فوز بين جميع مدربي مانشستر يونايتد بعد هذا العدد الكبير من المباريات. بالنسبة لي، يجب أن يحصل على المنصب".
كارريك يتجاهل التكهنات حول منصب المدير الفني
على الرغم من الثناء الحار الذي وجهه إليه هداف مانشستر يونايتد التاريخي، يرفض كاريك أن ينجرف في التفاؤل. بعد تحقيقه سبع انتصارات في تسع مباريات، نجح المدرب المؤقت في قيادة «الشياطين الحمر» إلى التقدم بفارق ست نقاط على تشيلسي في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وعندما سُئل عن تجاهل الأحاديث المستقبلية، ضحك قائلاً: "ليس هناك الكثير من الضجة... إنها ضجة فقط إذا استمعت إليها". "لا تؤثر عليّ على الإطلاق. أنا أبذل قصارى جهدي، وأستمتع بذلك، ونحن نواصل السعي لتحقيق المزيد. ما سيحدث سيحدث".
فيرنانديز يتألق تحت قيادة المدرب المؤقت
يُعد برونو فرنانديز أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النجاح، حيث حقق إنجازاً تاريخياً في مباراة أستون فيلا. أصبح صانع الألعاب البرتغالي ثالث لاعب فقط في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 100 هدف و100 تمريرة حاسمة، إلى جانب روني وريان جيجز.
وقد صنع فرنانديز هدفي كاسيميرو وماتيوس كونها، ليصل رصيده إلى 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم. وقال كاريك: "برونو يقدم هذا الأداء منذ فترة طويلة. في اللحظات الحاسمة، عادة ما يكون حاضراً. ربما يستطيع تحطيم الرقم القياسي في موسم واحد... هذا يحدث بشكل طبيعي، لكن إذا فعل ذلك، فهو يصنع الأهداف لنا، لذا سأكون سعيداً".
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بفارق مريح في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة من 30 مباراة. وهذا يضعه في موقع قوي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق بثلاث نقاط على أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي.
يواجه فريق كاريك ثماني مباريات متبقية في الدوري لضمان مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى. يستضيف الفريق ليدز يونايتد وبرينتفورد وليفربول ونوتنغهام فورست، إلى جانب رحلات خارجية إلى بورنموث وتشيلسي وسندرلاند، ومواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة في برايتون.
