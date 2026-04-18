"ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية".. أسطورة فرنسا يهاجم مبابي!

تتواصل رحلة البحث عن المسؤولين عن الموسم المخيب للآمال الذي يعيشه ريال مدريد. ولكن بالنسبة للاعب الدولي الفرنسي السابق وبطل العالم في عام 1998، إيمانويل بيتي، فإن الأمر يبدو جلياً: النجم كيليان مبابي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.
إيمانويل بيتي يوجه انتقادات حادة لكيليان مبابي
قال بيتي، الذي يعمل كمحلل تلفزيوني، عقب إقصاء النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ (4-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب): "الخطأ لا يقع على عاتق مبابي وحده، ولكن على الرغم من ذلك، فقد ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية منذ قدومه. إنه إخفاق ذريع".
كان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2024 في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان. ومنذ وصوله، لم يتمكن الفريق الأبيض - باستثناء الألقاب الصغرى مثل كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال - من الفوز بأي بطولة كبرى.
وفي مفارقة عجيبة، يعيش ناديه السابق باريس سان جيرمان أزهى عصوره بدونه: ففي الموسم الأول بعد رحيل مبابي، حصد الفريق الباريسي الثلاثية التاريخية، وتوجها بلقب دوري أبطال أوروبا.
على المستوى الفردي، لا يزال مبابي يقدم أداءً في أعلى المستويات، حيث ساهم في 46 هدفاً (سجل 40 وقدم 6 تمريرات حاسمة) في 39 مباراة رسمية فقط، وهي أرقام تتحدث عن نفسها. لكن الانتقادات غالباً ما تدور حول تأثر أداء الفريق ككل سلبياً بتواجده. فعلى سبيل المثال، يبدو زميله في خط الهجوم، فينيسيوس جونيور، مجرد ظل لنفسه مقارنة بالموسم الذي توج فيه كأفضل لاعب في العالم من الفيفا. كما أن جود بيلينجهام لم يتمكن من الوصول إلى مستويات موسمه الأول الاستثنائي مع ريال مدريد (27 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في موسم 2023/24).
"ريال مدريد يختبئ دائماً خلف أداء الحكام"
أما فيما يتعلق بالخروج من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، فقد ألقى بيتي بجزء كبير من المسؤولية على المطرود إدواردو كامافينجا، قائلاً: "إذا أردت إلقاء اللوم على أحد، فهو كامافينجا. الخطأ الذي ارتكبه كان كارثياً. في تلك اللحظة من المباراة، كانت البطاقة الحمراء قاسية للغاية، ولكن للأسف، الحكم اكتفى بتطبيق القوانين... ريال مدريد يختبئ دائماً خلف أداء الحكام".
وتعرض كامافينجا للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 3-2 (4-4 في المجموع). وكان قد تلقى بطاقته الصفراء الأولى إثر خطأ تكتيكي، والثانية بسبب إضاعة الوقت بشكل غير مبرر. وبعد دقائق قليلة فقط، أدرك لويس دياز التعادل 3-3، قبل أن يطلق مايكل أوليسيه رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الرابع لبايرن في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3.
ريال مدريد مهدد بموسم آخر دون ألقاب
بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، والإقصاء المهين الذي سبقه من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي الذي ينشط في الدرجة الثانية، وكذلك الخسارة في كأس السوبر أمام الغريم التقليدي برشلونة، لم يتبق للنادي الملكي سوى الدوري الإسباني (لاليجا) كفرصة أخيرة للتتويج هذا الموسم. ولكن حتى هناك، تبدو الفرص ضئيلة: فقبل سبع جولات من النهاية، يصل الفارق الذي يفصله عن المتصدر برشلونة إلى تسع نقاط بالفعل.
ويوم الثلاثاء، سيتعين على كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا مواجهة ريال بيتيس في الدوري.
أرقام كيليان مبابي هذا الموسم
- المباريات: 39
- الأهداف: 40
- تمريرات حاسمة: 6
- الدقائق: 3252
- بطاقات: 6 بطاقات صفراء