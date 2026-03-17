"إنها كارثة!" - إندريك يتعرض لهجوم لفظي لاذع آخر من مدرب المنتخب الفرنسي السابق بعد فشل ليون في التغلب على فريق لو هافر الذي لعب بعشرة لاعبين
شخصية مثيرة للجدل في منطقة الرون
منذ انتقاله من مدريد إلى ليون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، عانى اللاعب إندريك البالغ من العمر 19 عامًا من صعوبة في الحفاظ على المستوى المذهل الذي أظهره في مبارياته الأولى بالدوري الفرنسي. ورغم أن المهاجم أبهر الجماهير في البداية بثلاثية رائعة ضد ميتز في يناير، إلا أن أداءه اللاحق شابته تراجع في الانضباط والإنتاجية، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها مؤخرًا في مباراة نانت. وصلت الإحباطات إلى نقطة الانهيار خلال آخر مباراة لليون ضد لو هافر، حيث فشل فريق باولو فونسيكا في الاستفادة من التفوق العددي وانتهت المباراة بالتعادل 0-0. وقد وفر هذا الافتقار إلى الفعالية الهجومية ذخيرة جديدة للنقاد الذين يعتقدون أن إندريك يعاني من صعوبة في التكيف مع المتطلبات البدنية والدفاعية لكرة القدم الأوروبية، على الرغم من استدعائه إلى معسكر المنتخب البرازيلي الأخير.
حكم دومينيك اللاذع الذي وصفه بـ«الكارثة»
خلال ظهوره كمحلل في برنامج «L'Equipe du Soir»، أطلق دومينيك سلسلة من الانتقادات اللاذعة ضد اللاعب البرازيلي. وقال دومينيك بغضب أثناء مناقشة التعادل مع فريق لو هافر: «لم يعد لدى [ليون] مهاجم». "إندريك... يسدد الكرة، ويحاول المراوغة. في اللعب المفتوح، هو عديم الفائدة تمامًا؛ يفقد الكرة تسع مرات من أصل عشرة. ثم عندما لا يلعبون جيدًا، يضعون رومان ياريمتشوك. إنها كارثة، أمر لا يصدق".
الانتقاد اللاذع الثاني الموجه للاعب المعار من ريال مدريد
هذه هي المرة الثانية التي ينتقد فيها دومينيك نجم ريال مدريد الشاب. بعد خسارة ليون 3-1 أمام ستراسبورغ في فبراير، وصف المدرب المخضرم المهاجم مرة أخرى بأنه «عديم الفائدة» بسبب ما لاحظه من قصور في المشاركة الدفاعية والوعي التكتيكي. «كان لا بد من استبداله حقاً، فقد كان عديم الفائدة على أرض الملعب ولم يقدم أي حلول. لقد خيب ليون ظني قليلاً، خاصة إندريك"، قال. "يجب على جميع المهاجمين القيام بعمل دفاعي حقيقي، وتقديم حلول، وإضفاء بعض العمق. لم يفعل أي شيء من ذلك".
فترة حاسمة تنتظرنا
يواجه ليون وإندريك فترة حاسمة لإسكات الأصوات المشككة. ويجب على فونسيكا أن يقرر ما إذا كان سيبقي على المراهق كعنصر أساسي في التشكيلة أم سيقوم بتناوب اللاعبين لإحياء خط هجوم متعثر عانى من تراجع في الأداء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في آخر ست مباريات خاضها في جميع المسابقات. سيتم اختبار شخصية إندريك مع استعداد ليون لسلسلة من المباريات الحاسمة، بدءًا من مباراة الإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد سيلتا فيغو، ومواجهة الدوري الفرنسي مع موناكو يوم الأحد.
