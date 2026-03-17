"إنها كارثة!" - إندريك يتعرض لهجوم لفظي لاذع آخر من مدرب المنتخب الفرنسي السابق بعد فشل ليون في التغلب على فريق لو هافر الذي لعب بعشرة لاعبين

منذ انتقاله من مدريد إلى ليون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، عانى اللاعب إندريك البالغ من العمر 19 عامًا من صعوبة في الحفاظ على المستوى المذهل الذي أظهره في مبارياته الأولى بالدوري الفرنسي. ورغم أن المهاجم أبهر الجماهير في البداية بثلاثية رائعة ضد ميتز في يناير، إلا أن أداءه اللاحق شابته تراجع في الانضباط والإنتاجية، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها مؤخرًا في مباراة نانت. وصلت الإحباطات إلى نقطة الانهيار خلال آخر مباراة لليون ضد لو هافر، حيث فشل فريق باولو فونسيكا في الاستفادة من التفوق العددي وانتهت المباراة بالتعادل 0-0. وقد وفر هذا الافتقار إلى الفعالية الهجومية ذخيرة جديدة للنقاد الذين يعتقدون أن إندريك يعاني من صعوبة في التكيف مع المتطلبات البدنية والدفاعية لكرة القدم الأوروبية، على الرغم من استدعائه إلى معسكر المنتخب البرازيلي الأخير.