"مجرد لحظات".. رودري يكشف ماذا يحتاج برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا!

سرعان ما تحوّل رودري إلى محور برشلونة بحلته الجديدة تحت قيادة هانزي فليك عقب انتقاله البارز من مانشستر سيتي في الصيف الماضي. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى كامب نو بعد سبع سنوات حافلة بالألقاب في إنجلترا، حيث توّج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى، وأبرزها قيادته سيتي إلى أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

وبينما تبدو حالة الحماس المحيطة بقدومه واضحة بين جماهير البلاوجرانا، فإن لاعب الوسط يبقي قدميه على الأرض فيما يتعلق بالهدف الأساسي للنادي، وهو إنهاء صيام دام 12 عامًا في أوروبا.

وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو، كان رودري واضحًا بشأن موقع الفريق في التسلسل الهرمي الأوروبي. وأوضح رودري قائلًا: «نعم، من الواضح أنني أرى أنه لقب في المتناول، وهو بمثابة تلك الخطوة الصغيرة المتبقية أمامنا لنترسّخ ونُظهر لأوروبا الفريق الذي نحن عليه. وفيما عدا ذلك، لا أعتقد أننا المرشحون الأوفر حظًا. علينا أن نفهم من أين أتينا، وعلينا أن نفهم ما يتطلبه الأمر لنكون أبطالًا، وهذا الفريق لا يزال بحاجة إلى تحسين عدة أمور ليصبح بطلًا».