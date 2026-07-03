AFP
"إنها الرقصة الأخيرة" .. رونالدو يوضح تصريحات شقيقته حول اعتزاله
نهاية مسيرة دولية أسطورية
هز إعلان مفاجئ معسكر المنتخب البرتغالي عقب مزاعم تفيد بأن كريستيانو رونالدو يشارك في آخر بطولة دولية له. وكان المهاجم المخضرم، الذي أصبح مؤخرًا أول لاعب يبلغ من العمر 41 عامًا يشارك في مباراة من مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، قد سجل أول هدف له على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب من ركلة جزاء خلال الفوز الدرامي 2-1 على كرواتيا. ومع ذلك، تشير معلومات من داخل أسرته إلى أن قائد المنتخب سيتنحى نهائيًا عن صفوف المنتخب الوطني بمجرد انتهاء هذه البطولة.
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مصدر مطلع يؤكد خبر الوداع
في حديثها مع قناة «سبورت تي في» عند وصولها إلى تورونتو لدعم شقيقها، أكدت كاتيا أفيرو أنها تمتلك معلومات داخلية موثوقة بشأن الخطط المستقبلية للمهاجم. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة التي ترافق كرة القدم في البطولات، أصرت على أن مهاجم «النصر» لا يزال غير متأثر على الإطلاق بالضجيج الخارجي أثناء استعداده لخوض آخر مباراة له على الساحة الدولية.
وقالت كاتيا: «الأهم هو الاستمتاع بهذه السنوات العشرين وأكثر التي عشناها. أشعر بفخر لا يوصف. كنت في قطر، وأنا هنا الآن. هذا مصدر فخر هائل. أنا واثقة، وسنبتسم في النهاية.
وأتبعت: "رونالدو واثق من نفسه، وهو أقل توتراً منا. شعرت بطاقة إيجابية وثقة كبيرة. بالنسبة لنا، نحن المشجعين، هذا يبعث على الاطمئنان. يمكننا الوثوق به. إسبانيا في دور الـ16؟ فليأتِ من سيأتي بعد ذلك، علينا مواجهتهم ويجب أن نكون مستعدين."
وعندما سُئلت عما إذا كان المهاجم المخضرم سيشارك في يورو 2028، قدمت كاتيا تحديثاً قاطعاً استناداً إلى معلومات داخلية. وأضافت: "بناءً على المعلومات التي لدي، يمكنكم توديعه. ليس اليوم بعد، لكنني أعتقد أن هذه هي الوداع. أنا أتحدث عن المنتخب الوطني. من مصدر موثوق، كأس العالم هو «الرقصة الأخيرة»."
الرد والتوضيح جاء من رونالدو في حديثه مع الإعلام عقب لقاء كرواتيا، إذ تم سؤاله بشكل مباشر عن تلك التصريحات ليرد قائلًأ: "أملك الوقت، سأتحدث مع العائلة واتخذ القرار الأمثل، سواء فزنا أو خسرنا، لن أتخذ قرارًا عاطفيًا لحظيًا ولكن الآن أتفاعل مع اللحظة وأفعل الأمور لاحقًا بهدوء".
الأسرة ترفض الانتقادات الخارجية
تعرض القائد البرتغالي لانتقادات شديدة بشأن أدائه العام واستمراره في اللعب على الصعيد الدولي طوال هذه البطولة. ومع ذلك، تظل عائلته تدافع عنه بشدة، مؤكدة أن إنجازاته التاريخية على مدار العقدين الماضيين تضعه في مكانة أعلى بكثير من السلبية المعتادة التي يثيرها منتقدوه.
وتابعت كاتيا قائلةً: «بالنسبة للأشخاص الأذكياء، فإن أي شخص يحب كرة القدم لا بد أن يحب رونالدو. هؤلاء هم الذين يخسرون. إنه يكسر الحواجز منذ ما يقرب من 20 عامًا. انظروا إلى المكانة التي وصلت إليها عائلة أفيرو الآن وإلى أين كنا في البداية. المعاناة التي مرت بها أمي... هل تعتقدون أن الانتقادات ستؤثر على سعادتنا؟ أبدًا!»
- Getty Images Sport
القوى الكبرى الأوروبية تستعد لمواجهة التحديات
تواجه البرتغال الاختبار الحقيقي لقدراتها على الفوز باللقب عندما تلتقي مع إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، في مباراة قوية ضمن دور الـ16 يوم الاثنين. وبعد أن نجحت في تجاوز كرواتيا بصعوبة بفضل هدف غونكالو راموس الحاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع، يتعين على فريق روبرتو مارتينيز رفع مستوى أدائه بسرعة.
ومع تأكيد رونالدو العلني على اعتزاله الوشيك للمنتخب الوطني، وهو ما يلقي بظلاله على أجواء المعسكر، سيكون الفريق حريصاً بشدة على إطالة أمد رحلة قائده الأخيرة في البطولة.
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