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Yosua Arya

ترجمه

إنفاق قياسي بلغ 9.89 مليار دولار .. فيفا يصدر تقريره السنوي عن سوق الانتقالات

انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
الدوري الهولندي

صدارة إنجليزية معتادة

كشفت أحدث نشرة صادرة عن الفيفا بشأن الانتقالات الدولية عن سوق قياسي هذا الصيف في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء، وذلك عقب كأس العالم 2026.

وقد تصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق العالمي، إذ تم تسجيل أكثر من 12,500 انتقال دولي في كرة القدم للرجال وحدها، بإجمالي بلغ 9.89 مليار دولار في العموم.

  • الإنفاق القياسي على الانتقالات الصيفية

    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقريره الموجز حول الانتقالات الدولية في فترة منتصف العام، مؤكداً حجم إنفاق غير مسبوق في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء. وفي الفترة الممتدة بين الأول من يونيو والثاني من سبتمبر، تم إنفاق مبلغ ضخم بلغ 9.89 مليار دولار على الانتقالات الدولية للرجال، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق، مع إتمام أكثر من 12,500 صفقة حول العالم.

    كما شهدت كرة القدم الاحترافية للسيدات نمواً هائلاً وقياسياً، حيث سُجّل 1,406 انتقالات دولية. وقد تضاعف الإنفاق في كرة القدم للسيدات بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2025، ليصل إلى مبلغ غير مسبوق قدره 28.6 مليون دولار، ما يسلّط الضوء على التوسع العالمي السريع لهذه الرياضة.

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  • Elliot Anderson Manchester City 2026-27Getty

    تأثير كأس العالم 2026

    شكّلت بطولة كأس العالم 2026 محفزاً هائلاً لنشاط الانتقالات هذا الصيف، إذ منحت اللاعبين منصة عالمية لتأمين صفقات كبرى.

    وبحسب أرقام الفيفا، فإن 267 لاعباً يمثلون 47 جنسية مختلفة ممن شاركوا في البطولة المقامة في أمريكا الشمالية قد غيّروا أنديتهم خلال فترة الانتقالات في منتصف العام.

    وقد ساهم نجوم كأس العالم هؤلاء بأكثر من 3.3 مليار دولار من مجموع قيم الصفقات وحدها. ومن الواضح أن هذا الحدث الاستعراضي وفّر منصة انطلاق لكل من النجوم المكرّسين الذين رسّخوا مكانتهم في القمة، والمواهب الصاعدة التي نالت انتقالات مربحة بعدما تركت بصمتها على أكبر المسارح.

  • الأندية الإنجليزية تتصدر السوق العالمية

    هيمنت الأندية الإنجليزية على السوق العالمية، إذ أنفقت مبلغًا ضخمًا بلغ 3.02 مليار دولار على قيمة انتقالات اللاعبين في كرة القدم للرجال، وأتمّت أكبر عدد من صفقات التعاقد الواردة.

    وجاءت إيطاليا في المرتبة التالية كأكثر الدول إنفاقًا بمبلغ 1.1 مليار دولار، في حين تلقّت الأندية الفرنسية أعلى قيمة إجمالية من رسوم الانتقالات الصادرة بلغت 1.7 مليار دولار.

    وفي كرة القدم للسيدات، تصدّرت الأندية الإنجليزية أيضًا قوائم الإنفاق العالمية بمبلغ 8.0 ملايين دولار، متقدّمةً على إسبانيا وألمانيا. وأثبتت الأندية السويدية أنها الأكثر استفادة من جانب البيع في السوق، إذ تلقّت مبلغًا رياديًا بلغ 4.2 ملايين دولار من رسوم الانتقالات متقدّمةً على الأندية الإنجليزية والفرنسية.

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27Getty Images

    تعزيز نظام الانتقالات العالمي

    تُبرز هذه الأرقام المذهلة بقوة استمرار حجم سوق الانتقالات الدولية واتساع نطاقه العالمي. ومع استمرار كأس العالم في تحويل الأداءات الدولية النخبوية إلى فرص جديدة ومثيرة على مستوى الأندية، لم تكن الرهانات المالية في هذه الرياضة أعلى مما هي عليه الآن، بالنسبة للاعبين والأندية على حد سواء.

    ولمساعدة الأطراف المعنية على التعامل مع هذا المشهد المالي المتزايد التعقيد، فتحت الفيفا الآن باب الوصول العام إلى مركز المساعدة الخاص بنظام TMS. وسيوفر هذا المصدر الإلكتروني المُعاد تصميمه حديثًا لمجتمع كرة القدم الأوسع إرشادات أساسية وتحديثات تنظيمية ومعلومات شفافة حول إجراءات غرفة المقاصة التابعة للفيفا (FIFA Clearing House) قبل نوافذ الانتقالات المقبلة.