إنفاق قياسي بلغ 9.89 مليار دولار .. فيفا يصدر تقريره السنوي عن سوق الانتقالات

كشفت أحدث نشرة صادرة عن الفيفا بشأن الانتقالات الدولية عن سوق قياسي هذا الصيف في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء، وذلك عقب كأس العالم 2026.

وقد تصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق العالمي، إذ تم تسجيل أكثر من 12,500 انتقال دولي في كرة القدم للرجال وحدها، بإجمالي بلغ 9.89 مليار دولار في العموم.