إنسيني: "أحب نابولي: كنت سأعود إلى هناك سيراً على الأقدام، وكنت سأقبل حتى براتب قدره 1500 يورو. كنت أشعر بالاكتئاب الكروي في تورونتو"

عاد إنسيني إلى إيطاليا بعد ثلاث سنوات قضاها في كندا: بين العودة التي لم تتحقق إلى نابولي ومهمة إنقاذ بيسكارا من الهبوط.

عاد لورينزو إنسيني إلى إيطاليا بعد تجربته مع تورونتو. وقد فعل ذلك لإنقاذ فريق بيسكارا، الذي يحتل حالياً المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة، لكنه لا يبتعد سوى بفارق نقطتين عن باري، الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة ويشغل المركز الأول من بين المركزين المؤهلين لمباريات الهبوط.


عودة رومانسية بعد 14 عاماً من الصعود إلى الدوري الإيطالي الممتاز في عام 2012، عندما كان المدرب زيمان وزملاؤه في الفريق ماركو فيراتي وسيرو إيموبيل. في مقابلة مع مجلة Sportweek، تحدث إنسيني عن عودته إلى إيطاليا وكذلك عن عدم انضمامه إلى نابولي، الذي كانت هناك اتصالات معه في يناير.

  • البدء من جديد

    "أشعر أنني في حالة بدنية جيدة. بدأت أستمتع باللعب مجدداً بعد ثلاث سنوات لم أتمكن خلالها من تقديم أفضل ما لدي. في تورونتو لم أكن أبداً في أفضل حالاتي البدنية بنسبة 100%: كنت أصاب بإصابات، وكنت ألعب حتى لو لم أكن قد تعافيت تماماً فقط من أجل العودة إلى الملعب. ثم لا يوجد هبوط في الدوري هناك: افتقدت الضغط الذي كنت معتاداً عليه. كلما زاد الضغط، كلما شعرت براحة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، كنت في فريق غير تنافسي، وهذا أثر سلباً على أدائي الكروي".


  • خمسة أشهر من التوقف

    "كان الأمر صعبًا، لكنني واصلت التدريب دائمًا. كنت أقول لنفسي: 'لن أتوقف، فأنا في الرابعة والثلاثين من عمري فقط'. خلال الأشهر الخمسة التي قضيتها في انتظار اتصال، كانت زوجتي تقول لي: 'آمل أن تجد شيئًا'، لكنها تقول الآن إن الوضع كان أفضل عندما كنت في المنزل".


  • العودة إلى بيسكارا

    "لقد وضعت نفسي في خدمة الفريق. أحاول أن أكون قدوة لهم في حياتنا اليومية. أنا نقطة ارتكاز لهم، وأرفع صوتي عندما أرى أموراً لا تعجبني. لكننا مجموعة متماسكة، ونعلم أننا قادرون على إزعاج الجميع".


  • عدم العودة إلى نابولي

    "كانت هناك بعض المكالمات من الخارج أيضاً، لكنهم كانوا قلقين من أنني كنت أتدرب بمفردي. قلت لهم إنني، بفضل لياقتي البدنية، سأحتاج إلى 15-20 يوماً فقط لاستعادة لياقتي. كنت مستعداً للذهاب إلى نابولي سيراً على الأقدام، وعندما اتصلوا بي لم أستطع النوم طوال الليل. حتى أنني عرضت عليهم الحد الأدنى، أي 1500 يورو شهرياً. لم أشعر بالاستياء، لأن الخيارات يجب احترامها. ثم في قلبي، بعد نابولي يأتي بيسكارا".


  • العلاقة مع نابولي

    "أنا من مشجعي نابولي ويسعدني أنه فاز بلقبين للدوري. لكن ما يؤسفني هو أننا لم نفز به بـ91 نقطة. كان الضغط ثقيلاً للغاية. كنت ألعب تحت عبء مسؤولية صعبة. كما أنني تشاجرت مع المشجعين عندما كنت شاباً. اليوم أنا نادم على ذلك ولن أكرره. لم يفهمني الناس بشكل كافٍ، ويرجع ذلك جزئياً إلى خطأي. أحب المزاح، لكنني في البداية كنت منطوياً على نفسي وبدوت متكبراً".

  • الدموع

    هنا، كما يظهر في الفيديو، يتأثر إنيسني عندما يتحدث عن نابولي: "أنا أعلق أهمية كبيرة على قميص نابولي، ويغضبني أنني لم أتمكن من تقديم كل ما كنت أرغب فيه. لم أتمكن من إيصال رسالتي. عندما اتصل بي النادي في يناير، كانت الدموع تملأ عيني. كنت أبكي لأنني أحب نابولي. لم يكن الأمر كرة قدم، بل كان حبًا. ولا يمكن قياسه. بعد 12 عامًا، لم يعد لديّ طاقة جسدية وعقلية. كان الانفصال أمرًا أراده الطرفان، دون أن يُلقى اللوم على أي منهما".

  • المدربون والزملاء

    "لقد قدمت أفضل أداء لي تحت قيادة ساري. أعجبني أسلوب غاتوزو وعلاقتي به لأنه شخص صريح. ثلاثة زملاء لأصطحبهم إلى أي مكان؟ هامسيك وكوليبالي وميرتنز. كافاني أم هيغواين؟ لقد ساعدت كلاهما على تسجيل الأهداف. كافاني يتوغل أكثر في العمق ويكافح أكثر، لكنني أختار غونزالو لأن موهبته كانت تثير إعجابي. كان لاعب خط وسط متأخر يتنكر في زي المهاجم".


  • يورو 2020

    "أول ذكرى؟ أنا أقفز على دوناروما بعد آخر ركلة جزاء تصدى لها، وأنا أفكر: 'ماذا فعلنا!'. يمكنني أن ألعب حتى في الدرجة الرابعة، لكنني لن أتخلى عن المنتخب الوطني: إذا استدعوني، سأهرع إليهم".

