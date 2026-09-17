ابتكارات إنزو ماريسكا: قدّم إلى مانشستر سيتي "بديل إرلينج هالاند المفاجئ".. والمكاسب لا تعد ولا تحصى ضد نوريتش

من شاهد الظهور الرسمي الأول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا؛ لم يكن ليعتقد أن هذا الفريق قادرًا على تحقيق الكثير، في الموسم الرياضي الحالي.

نعم.. مانشستر سيتي خسر (0-3) ضد نادي آرسنال، في افتتاح الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وتحديدًا ضمن منافسات درع المجتمع الإنجليزي "السوبر".

لكن الآن "السيتزنس" يحقق الانتصار تلو الآخر، في مختلف المسابقات؛ سواء كان ذلك بالعناصر الأساسية الكبيرة، أو حتى بالبدلاء.

مثلًا.. كتيبة ماريسكا فازت (5-0) ضد نادي نوريتش سيتي، في الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ وسط إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين، وإعطاء الفرصة إلى البدلاء والشباب.

وجاءت خماسية السيتزنس في شباك نوريتش، مساء يوم الخميس؛ بواسطة كل من "فلويد سامبا (هدفين)، ريان شرقي، آلان وريان مكايدو"، في الدقائق 29 و32 و48 و54 و90.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي..