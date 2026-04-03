"إنزو فرنانديز تجاوز الحدود!" ليام روزينيور يستبعد لاعب الوسط بسبب تعليقاته حول انتقاله إلى ريال مدريد، في الوقت الذي يوجه فيه مدرب تشيلسي الغاضب انتقاداته إلى مارك كوكوريلا
استبعاد لاعب خط الوسط لأسباب تأديبية
تم إيقاف لاعب الوسط الأرجنتيني لمباراتين، مما سيجعله يغيب عن مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الحاسمة أمام مانشستر سيتي. وكشف روزينيور أن القرار اتُخذ عقب اجتماع خاص عُقد قبل ساعة واحدة فقط من مؤتمره الصحفي الذي سبق المباراة. وجاء هذا القرار بعد أن علق فرنانديز على الشائعات التي تربطه بنادي ريال مدريد. وقال نجم تشيلسي: «أود أن أعيش في إسبانيا. أحب مدريد حقاً؛ فهي تذكرني ببوينس آيرس. اللاعبون يعيشون حيث يريدون. سأعيش في مدريد. أستطيع التحدث بالإنجليزية، لكنني سأكون أكثر راحة باللغة الإسبانية."
يشرح روزينور الموقف المتشدد
ورغم أن فرنانديز كان محورًا أساسيًا في خط وسط «البلوز»، إلا أن الجهاز الفني وإدارة النادي شعروا بضرورة اتخاذ إجراء. ولم يتم اتخاذ هذا القرار بمفردهم، بل اتفق المديرون الرياضيون وملاك النادي على ضمان الالتزام بالمعايير الداخلية بغض النظر عن مكانة اللاعب أو قيمته السوقية. وأكد المدير الفني أنه رغم بقاء الباب مفتوحًا أمام الفائز بكأس العالم، إلا أن العقوبة كانت ضرورية لحماية أجواء الفريق.
قال روزينيور: "تحدثت مع إنزو قبل ساعة. كنادٍ لكرة القدم، لن يكون متاحاً لمباراة الغد أو مباراة مانشستر سيتي الأحد المقبل. لقد تم تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. أكنّ أقصى درجات الاحترام لإنزو كشخص وكلاعب، وهو يشعر بالإحباط لأنه يريدنا أن ننجح. تعليقات إنزو ومقابلة كوكوريلا تنبع من ذلك. إنها تنبع من نية حسنة حيث يريدون أن ينجح النادي.
"أولاً، أكنّ أقصى درجات الاحترام لإنزو كشخصية وكشخص وكلاعب. إنه محبط لأنه يريدنا أن ننجح. فيما يتعلق بالقرار، الأمر لا يتعلق بي أنا فقط، أو بالمديرين الرياضيين، أو الملاك، أو اللاعبين، فنحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. يجب حماية الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الحدود. حتى في إيفرتون، لم يكن هناك نقص في الالتزام في أدائه. أما فيما يتعلق بالتحدث نيابة عنه، وما يريده ومستقبله، فليس من شأني التحدث عن ذلك."
خلاف حول مقابلة كوكوريلا
لا تقتصر المشاكل الانضباطية على فرنانديز وحده. فقد واجه الظهير مارك كوكوريلا أيضًا غضب المدرب بعد أن أعرب عن استيائه من التوجه الذي يسير عليه النادي في مقابلة إعلامية اعترف فيها بأنه سيجد صعوبة في رفض عرض من برشلونة. وعلى عكس زميله، تجنب اللاعب الإسباني عقوبة الإيقاف عن المباريات، رغم أن روزينيور أعرب عن خيبة أمله الشديدة لأن المدافع لم يختر مناقشة إحباطاته داخليًا في كوبهام أولاً.
وأشار روزينيور قائلاً: "أجريت محادثة رائعة مع مارك أمس، استمرت نصف ساعة في مكتبي". "أنا هنا منذ أقل من ثلاثة أشهر، وأستمتع بوقتي. خيبة أملي في مقابلة مارك كانت بسبب الطريقة التي سارت بها الأمور، أعتقد أنه كان يجب عليه التحدث إلينا أولاً عن مشاعره. كنادٍ لكرة القدم، نحن نعلم أننا بحاجة إلى التحسن. ونعلم ما سنفعله في الصيف لتحقيق تلك الأهداف".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يستعد تشيلسي لمواجهة بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، تليها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، سيكتفي فرنانديز بمشاهدة المباراتين من مقاعد المتفرجين. ويسعى «البلوز» حاليًا إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، متأخرًا بست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.