سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض

تريد مثالًا حيًا عن النتائج الكارثية لـ"المكابرة" .. انظر لحال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والمنتخب الوطني الأول حاليًا قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الصيف المقبل.

فمنذ أكتوبر 2025 حيث نهاية مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 – وربما حتى قبل ذلك – والإعلام والنقاد الرياضيون يطالبون بضرورة إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن في كل مرة كان يخرج المسحل علينا مؤكدًا: "رينارد مدربنا في المونديال ولا نفكر في رحيله"!

والآن "أتت القشة التي قصمت ظهر البعير"، فخسارة "ودية" أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، ضمن المرحلة الثالثة من إعداد الأخضر للمونديال، أقامت الدنيا ولم تقعدها في الوسط الرياضي السعودي.

والجديد في هذا الشأن، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتقييم عمل رينارد خلال الودية المقبلة أمام صربيا، مع احتمالات مفتوحة سواء الاستقرار على قيادته للصقور الخضر في كأس العالم 2026 أو الرحيل حاليًا والتعاقد مع مدرب جديد على الفور.

وسط كل ذلك خرج بعض الإعلاميين الرياضيين بترشحياتهم لخلفاء رينارد، منها ما هو منطقي ومنها ما هو صعب إلى حدٍ ما، فدعونا في السطور التالية نقيم تلك الخيارات..



