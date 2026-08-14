أدرج الهلال المدافع جواو كانسيلو ضمن قائمته للموسم الجديد فيما تتواصل المفاوضات مع برشلونة. ومنح النادي السعودي اللاعب القميص رقم 20 في ظل تعثر المحادثات بشأن انتقاله بشكل دائم.
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إنزاجي استبعده والهلال أعطاه رقمًا .. غموض بخصوص انتقال كانسيلو إلى برشلونة
تسجيل القائمة في السعودية
وفقًا لموندو ديبورتيفو، صعّد الهلال الموقف المحيط بكانسيلو من خلال تسجيل المدافع رسميًا في قائمته للموسم المقبل، ومنح النادي اللاعب الدولي البرتغالي القميص رقم 20، مؤكدًا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد في الرياض.
يأتي هذا الموقف الحازم في ظل تعثّر المفاوضات مع برشلونة بشأن الانتقال النهائي. وعلى الرغم من رغبة اللاعب في تأمين العودة إلى كامب نو، لا يزال الناديان يعملان على حل التفاصيل المالية والإدارية.
وذكرت "الرياضية" أن كانسيلو سيغيب عن لقاء اليوم الجمعة ضد الفيصلي بالجولة الأولى من دوري روشن بسبب عدم الجاهزية البدنية عقب عودته الأسبوع الجاري فقط للتدريبات.
وناقش سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، مستقبل كانسيلو بالمؤتمر الصحفي للقاء الخميس وقال إنه ترك الموضوع بأسره للإدارة الرياضية بالنادي لتحديد ماذا سيحدث مع اللاعب البرتغالي.
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العودة إلى التدريبات
عقب انتهاء عطلته الصيفية بعد نهاية الموسم ومهامه الدولية، عاد كانسيلو إلى التدريبات مع الهلال. وقد التحق الظهير بمرافق النادي بينما كان وكلاؤه ومسؤولو النادي يضعون اللمسات الأخيرة على شروط رحيل محتمل.
ويتمسك الهلال بتقييمه للاعب في محاولة لاستعادة جزء من الاستثمار الذي أنفقه عند التعاقد معه قادمًا من مانشستر سيتي. وفي الوقت نفسه، يتدرب اللاعب بشكل منفصل أو يحافظ على لياقته البدنية بينما تتواصل تفاصيل القضية خلف الكواليس.
سعي برشلونة المتواصل
لا يزال برشلونة مهتماً بإعادة الظهير القادر على اللعب في أكثر من مركز إلى كتالونيا عقب فترتي إعارته الناجحتين. ويقدّر فريق هانزي فليك خبرته ومرونته التكتيكية على الأطراف، لا سيما في ظل الإصابات الدفاعية التي عانى منها الفريق في الماضي.
لكن كان على البلوجرانا تجاوز عقبات بيروقراطية ومالية متعددة لإتمام الاتفاق. وتتواصل المحادثات بين الناديين في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن قيمة الصفقة.
وبحسب "اليوم"، رفع برشلونة مطالبه لبيع كانسيلو إلى مبلغ يتراوح بين 10-15 مليون يورو، عقبة جديدة في طريق إتمام الصفقة بين الناديين.
- AgenciaLOF
يُتوقّع التوصّل إلى حلّ قريبًا
مع اقتراب انطلاق الموسم المحلي الجديد بسرعة، تتزايد الضغوط على جميع الأطراف للتوصل إلى خاتمة حاسمة. ويسعى محيط كانسيلو إلى إيجاد حل يرضي طموحاته المهنية ومطالب الهلال المالية في آن واحد.
ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان برشلونة قادرًا على إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات. وحتى ذلك الحين، يبقى المدافع مرتبطًا رسميًا بالنادي السعودي.
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