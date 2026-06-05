إنريكي ريكيلمي يعلنها: يورجن كلوب مدربي في ريال مدريد.. وهكذا سنقنعه بالقدوم!

وفي هذا السياق.. أعلن رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي أن الألماني يورجن كلوب؛ هو المدير الفني الذي سيتعاقد معه، حال فوزه برئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد.

كلوب يتولى حاليًا، منصب المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة لشركة "رد بول"؛ وذلك منذ يناير 2025، وبعقدٍ يمتد حتى 31 ديسمبر 2029.

ريكيلمي قال في بيانٍ رسمي: "نعلم أن كلوب صرح بأنه لا ينوي العودة للتدريب على المدى القريب، وأنه رفض عروضًا عديدة؛ لكن.. التحدي في ريال مدريد مختلف".

وأضاف المرشح الرئاسي: "هُناك أندية عظيمة؛ لكن لا يوجد إلا ريال مدريد واحد.. مؤسسة قادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة، القيم والطموح، الشغف والتميُّز".