إنريكي ريكيلمي يبيع الوهم في ريال مدريد .. أثار المشاعر بهالاند و"زوال برشلونة" وخسر المعركة مبكرًا مع فلورنتينو بيريز!

رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعرض لجميع أنواع النقد عند حديثه السلبي عن برشلونة، وتلويحه بقضية نيجريرا الشهيرة في أصعب لحظات فريقه، خرج منافسه إنريكي ريكيلمي ليسير على نفس النهج!

ريال تعرض لضربة قوية خلال الموسم المنقضي 2025/2026، خسر كل شيء، الدوري وكأس الملك والسوبر ودوري أبطال أوروبا، وأقال مدربين أولهما تشابي ألونسو ثم ألفارو أربيلوا.

وفي تلك الأوقات الكئيبة، تظهر الحاجة الشديدة لدى الجماهير لشخص منقذ، ينتشل الفريق من أزماته وخلافات غرفة الملابس بين النجوم الكبار، والتخبط الإداري والتكتيكي، وبكل تأكيد ريكيلمي ليس هذا الشخص.

بيريز أعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في ريال مدريد، وسط المطالب المستمرة برحيله اعتراضًا على مستوى النادي الرياضي بآخر موسمين، ليُترك الأمر لما ستعلن عنه صناديق التصويت.

الغريب أن بيريز وقتها أظهر نقطة ضعفه، وهي أنه "أفلس تمامًا"، ولم يعد لديه سوى كراهية برشلونة، حتى يتمكن من إلهاب مشاعر الجماهير واستغلال العداوة مع الغريم الكتالوني، والآن يظهر لنا إنريكي ريكيلمي بنفس الوجه!