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علي سمير

إنريكي ريكيلمي يبيع الوهم في ريال مدريد .. أثار المشاعر بهالاند و"زوال برشلونة" وخسر المعركة مبكرًا مع فلورنتينو بيريز!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
مقال رأي
برشلونة
إرلينج هالاند
رودري

تصريحات نارية تضعف كثيرًا من حظوظه

رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعرض لجميع أنواع النقد عند حديثه السلبي عن برشلونة، وتلويحه بقضية نيجريرا الشهيرة في أصعب لحظات فريقه، خرج منافسه إنريكي ريكيلمي ليسير على نفس النهج!

ريال تعرض لضربة قوية خلال الموسم المنقضي 2025/2026، خسر كل شيء، الدوري وكأس الملك والسوبر ودوري أبطال أوروبا، وأقال مدربين أولهما تشابي ألونسو ثم ألفارو أربيلوا.

وفي تلك الأوقات الكئيبة، تظهر الحاجة الشديدة لدى الجماهير لشخص منقذ، ينتشل الفريق من أزماته وخلافات غرفة الملابس بين النجوم الكبار، والتخبط الإداري والتكتيكي، وبكل تأكيد ريكيلمي ليس هذا الشخص.

بيريز أعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في ريال مدريد، وسط المطالب المستمرة برحيله اعتراضًا على مستوى النادي الرياضي بآخر موسمين، ليُترك الأمر لما ستعلن عنه صناديق التصويت.

الغريب أن بيريز وقتها أظهر نقطة ضعفه، وهي أنه "أفلس تمامًا"، ولم يعد لديه سوى كراهية برشلونة، حتى يتمكن من إلهاب مشاعر الجماهير واستغلال العداوة مع الغريم الكتالوني، والآن يظهر لنا إنريكي ريكيلمي بنفس الوجه!

  • Enrique RiquelmeGetty Images

    أراد زوال برشلونة

    المرشح الرئاسي المنافس لبيريز خرج في تصريحات مدوية عبر بودكاست "The Wild Project" ليتمنى أن يختفي النادي الكتالوني تمامًا من الدوري الإسباني.

    وقال ريكيلمي:"سأكون في غاية السعادة لو اختفى برشلونة وذهب إلى الدرجة الثانية، لن تكون لدي أي مشكلة تجاه هذا الأمر، لا أعني عدم الاحترام أبدًا بهذه التصريحات".

    وأضاف:"لا شك أن برشلونة جزء من تاريخ كرة القدم، لكني أريد رؤية ريال مدريد وهو ينتصر فقط، بغض النظر عن ما تفعله الأندية الأخرى".

    وواصل حديثه متهمًا بيريز بمساعدة برشلونة:"في كل الأوقات التي انهاروا فيها ظهر فلورنتينو لمساعدتهم، ولو كنت في موقعه لما فعلت ذلك أبدًا، لأن الأفضل هو رفض مد يد العون لهم من الأساس".

    وأوضح:"إنها منافسة صحية بشكل عام، ولكن الأمور تختلف عندما ينافس ناديهم من خلال دفع الأموال لنائب رئيس لجنة الحكام".

    وفي سياق منفصل، استمر ريكيلمي في هجومه على بيريز، منتقدًا فرضه لفواتير مالية على ريال مدريد بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك تمويل الملعب الجديد بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية، ومساهمته في الشركة المؤسسة لمشروع السوبر ليج.


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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    يستهدف المشاعر فقط!

    رغم أن شعبية ريكيلمي بدأت تتصاعد في الأسابيع الأخيرة باعتباره المرشح الأقوى لبيريز، لكن بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة، سنجد أنه ربما لا يمتلك أي رؤية واضحة وواقعية بخصوص مستقبل النادي الإسباني.

    منافس بيريز خرج في مقابلة مع شبكة "إل لارجيرو" للحديث عن خططه للإطاحة برئيس الميرينجي المخضرم، خلال الانتخابات المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، مستعينًا بالتطرق إلى الصفقات والحمض النووي للميرينجي.

    ريكيلمي بدأ حديثه، بالاتفاق مع راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد للعمل كمدير رياضي للنادي، في حالة فوزه بالانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لاستعادة هوية العملاق المدريدي على المدى البعيد.

    راؤول من الأسماء المفضلة والمحببة لجماهير ريال مدريد، ولكن ما هي خبرته في العمل كمدير رياضي؟

    مهاجم الفريق السابق وأسطورته اقتصرت أدواره على العمل كمدرب بفرق الشباب في النادي، ولم يسبق له العمل في إبرام الصفقات والتعاقدات على هذا المستوى، وقدومه الآن بمرحلة مفصلية للإحلال والتجديد لن يفيد بأي شيء.

    ريكيليمي أكد أيضًا أنه تحدث عن "هدف واقعي" وهو لاعب الوسط الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، وهي صفقة قد يجريها النادي دون أي مشكلة، بسبب موقفه التعاقدي والأنباء حول رحيله تزامنًا مع مغادرة بيب جوارديولا داخل ملعب الاتحاد.

    ولكن كما أكدته تقارير إعلامية، ربما تعمد ريكيلمي تسريبها للصحف، هي أنه تواصل بشكل مباشرة مع وكيل اللاعبين رافائيلا بيمينتا لدراسة إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بعقد إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

    وهنا تمكن المشكلة في استخدام اسم النرويجي كصفقة حالمة، وكأن مشكلة النادي الحقيقية هي نقص الأسماء الهجومية المميزة، وليس التوفيق بينهم وخلق روح التعاون داخل غرفة الملابس للاستفادة من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر وجود بيلينجهام وغيرهم.

    هل مشكلة ريال مدريد هي هالاند؟ الفريق لديه مبابي بأرقامه التهديفية الخيالية ومستواه الذي تفوق على النرويجي، إذن هذا مؤشر سلبي على أن منافس بيريز لا يختلف كثيرًا عنه ولا يستهدف سوى إثارة المشاعر فقط لا غير.

  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رد قوي من بيريز

    على الجانب الآخر، ظهر فلورنتينو بيريز وكأنه الطرف الأكثر خبرة، يعرف من أين تؤكل الكتف، يتمتع باتزان أكبر مما كان عليه في خطابه الشهير الذي تحدث فيه عن قضية نيجريرا بصورة مثيرة للشفقة.

    التوقيت كان مميزًا، لأن الميرينجي أصبح على وشك التعاقد مع جوزيه مورينيو، دينزيل دومفريس مدافع إنتر وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، إذن الحديث عن أي صفقة سيكون واقعيًا وحقيقيًا.

    وقال بيريز:"سنكشف عن الأسماء قبل يوم الأحد، الناس تعرفني جيدًا، صنعت العديد من اللحظات الحاسمة خلال 23 عامًا لي كرئيس للنادي، لذلك أي شخص يدرك من أنا، سيؤمن بقدرتي على التعاقد مع أفضل اللاعبين، وإمكانية الفوز بلقب جديد من دوري الأبطال، يوم الخميس سأعلن عن أول صفقة كبرى".

    وعن مورينيو، فضل فلورنتينو اللجوء إلى روح الغموض، حيث قال:"سأعلن عن الأمر قريبًا".

    وبدأ هجومه على إنريكي ريكيلمي وتعيين راؤول كمدير رياضي قائلًا:"هذا أمر جيد، لكني لا أعرف ما إذا كان تفاوض معه من الأساس، هناك وكلاء تواصلوا معي وأخبروني أن ريكيلمي يتحدث مع اللاعبين بنفسه ويطلب منهم القدوم للنادي".

    وأضاف:"لا أصدق أي شيء يقوله، قال إنه حسم التعاقد مع رودري، لكن من الواضح أنه لم يفعل ذلك، لا أعرف ريكيلمي كثيرًا ولكن والده كان مع الفريق الانتخابي لرامون كالديرون".

    وواصل حديثه:"كل ما يقوله ريكيلمي يشبه ما يثار عبر التلفزيون، مجرد أكاذيب فقط، يدعي أنه جاء لإنقاذ ريال مدريد، بينما طلب قرض بفائدة وصلت إلى 54% لصالح شركته، ربما قرر كل السيئين التعاون الآن، جماعة كالديرون وخافيير تيباس والاتحاد الإسباني، جميعهم يريدون السيطرة على النادي".

    وخلال تصريحاته رد بيريز على كافة اتهامات ريكيلمي الخاصة بمشروعاته في الملعب الجديد، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتطوير النادي على أكمل وجه وزيادة أرباحه من كافة النواحي التسويقية.

    وهنا يجب التوقف قليلًا، بيريز يبدو أكثر واقعية من ريكيلمي، وتحدث عن أمور محددة وموجودة على أرض الواقع مثل مشروع "Bernabéu Infinito" وتجاهل الاعتماد على لغة المشاعر فقط.

    هل حسم إنريكي ريكيلمي صفقة رودري؟ إذن لماذا لم نسمع أي شيء عن هذا الأمر من الصحف الإنجليزية الموثوقة؟

    يبدو أن هذه التصريحات أكدت لنا أن إنريكي لا يمتلك الكثير ليقدمه، وأن معركة الأحد القادم ستسفر عن فوز بيريز واستمراره على مقعده، إلا إذا قررت الأغلبية الانجراف وراء سراب السعي نحو "زوال برشلونة" الذي تعاقد مع أنتوني جوردون ويقاتل لضم خوليان ألفاريز، ويمر بصيف تاريخي حتى الآن.