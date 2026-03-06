Goal.com
مباشر
Luis Enrique leave PSG GFXGetty/GOAL
علي رفعت

إنريكي يستعيد ذكريات ثالث مواسمه في برشلونة.. وغياب ريال مدريد يمنحه فرصة جديدة!

سقوط جديد لباريس!

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة المدوية على ملعبه وبين جماهيره في حديقة الأمراء أمام ضيفه موناكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي. 

هذه الخسارة لم تكن مجرد تعثر عابر في مشوار طويل بل جاءت لتعيد للأذهان تساؤلات فنية عميقة حول قدرة المدرب الإسباني لويس إنريكي على الحفاظ على اتزان فرقه في اللحظات الحاسمة من مواسمه الثالثة مع الأندية الكبرى.

فبينما كان الجميع ينتظر عرضًا قويًا يمهد الطريق نحو حسم اللقب المحلي والاستعداد الأمثل للموقعة الأوروبية المنتظرة وجد الفريق الباريسي نفسه غارقًا في دوامة من الأخطاء الدفاعية القاتلة التي استغلها موناكو ببراعة فائقة ليحصد نقاط المباراة كاملة ويترك العاصمة في حالة من الذهول العام جراء هذا الأداء الباهت.

  • زلزال في حديقة الأمراء وصدمة الجماهير

    شهدت المباراة تفوقًا ميدانيًا واضحًا للضيوف الذين عرفوا كيف يغلقون كل المنافذ أمام نجوم باريس سان جيرمان منذ الدقائق الأولى. 

    افتتح أكليوش التسجيل لموناكو في الدقيقة 27 متبوعًا بهدف ثان من ألكسندر جولوفين في الدقيقة 55 ومع محاولات برادلي باركولا لتقليص الفارق وتسجيل هدف باريس الوحيد في الدقيقة 71 جاء فلوريان بالوجون ليطلق رصاصة الرحمة بالهدف الثالث. 

    الانتقادات طالت خيارات لويس إنريكي الفنية خاصة في التعامل مع التحولات الهجومية السريعة للمنافس حيث بدت الخطوط متباعدة تمامًا وغابت الروح القتالية المعهودة عن أغلب العناصر الأساسية في وسط الملعب. 

    هذا السقوط جعل النتيجة تعكس الواقع الميداني الذي سيطر عليه فريق الإمارة بكل ثقة وسط تراجع مخيف في مستوى التركيز لدى لاعبي العاصمة الذين بدا عليهم التشتت الذهني الواضح.

    • إعلان

  • لعنة الموسم الثالث تطارد لويس إنريكي

    تعيد هذه الهزيمة القاسية للأذهان ما حدث مع لويس إنريكي في موسمه الثالث والأخير مع نادي برشلونة الإسباني قبل سنوات.

    ففي موسم 2016-17 شهد أداء الفريق الكتالوني تراجعًا ملحوظًا في الثبات المحلي على الرغم من امتلاك الفريق لترسانة هجومية تعد الأقوى في العالم وقتها. 

    كان إنريكي في ذلك التوقيت يعاني من فقدان السيطرة على التفاصيل الدفاعية الصغيرة التي كلفت الفريق نقاطًا غالية في سباق الدوري الإسباني. 

    التشابه اليوم يبدو واضحًا للعيان في تراجع الحدة البدنية والاعتماد المفرط على الحلول الفردية للاعبين في الثلث الأخير من الملعب وهو ما يتكرر الآن في باريس حيث يبدو أن المدرب الإسباني يواجه صعوبة بالغة في تجديد الدوافع لدى لاعبيه مع وصوله لمنتصف موسمه الثالث الذي يشهد نوعًا من التوتر في العلاقة بين أفكاره الفنية وقدرة اللاعبين على التطبيق الميداني.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP

    غياب المنافس الشرس يمنح إنريكي طوق النجاة

    يكمن الاختلاف الجوهري بين تجربة لويس إنريكي في برشلونة وتجربته الحالية مع باريس سان جيرمان في طبيعة المنافسة المحلية الشرسة. 

    ففي إسبانيا كان هناك ريال مدريد المتربص دائمًا والذي نجح بالفعل في اقتناص لقب الدوري في ذلك الموسم مستغلًا أي تعثر لكتيبة إنريكي في الأمتار الأخيرة. 

    أما في الدوري الفرنسي فإن غياب منافس مباشر يمتلك عراقة وقوة ريال مدريد والقدرة على الاستمرار في حصد النقاط دون توقف يمنح المدرب الإسباني شبكة أمان كبرى لا تتوفر في الدوريات الأوروبية الأخرى. 

    فعلى الرغم من الهزيمة القاسية أمام موناكو يظل باريس سان جيرمان في وضع مريح بجدول الترتيب العام نظرًا لفارق النقاط وعدم وجود ملاحق يمتلك النفس الطويل لانتزاع الصدارة. 

    هذا الواقع يمنح لويس إنريكي فرصة ذهبية لتصحيح المسار ومعالجة الثغرات الدفاعية دون دفع الثمن غاليًا بفقدان اللقب المحلي الذي يبدو مضمونًا في ظل ضعف المنافسة المباشرة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    القلق الأوروبي وضغوط المواعيد الكبرى

    السقوط أمام موناكو قد يكون جرس إنذار مبكر قبل المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا خاصة مع اقتراب لقاء تشليسي الإنجليزي. 

    التراجع الذي أظهره الفريق الباريسي يثير المخاوف حول مدى جاهزية الفريق ذهنيًا وبدنياً للتعامل مع فرق تمتلك سرعات عالية مثل فرق الدوري الإنجليزي. 

    لويس إنريكي مطالب الآن بإثبات أن تعثر موناكو ليس إلا سحابة صيف عابرة وليس بداية انهيار يشبه ما حدث في نهاية رحلته الإسبانية.

    الجماهير الباريسية لن تقبل بأقل من الهيمنة المطلقة خاصة وأن الإدارة وفرت كل السبل لضمان النجاح القاري والمحلي على حد سواء وهو ما يضع المدرب تحت مجهر الرقابة الدقيقة في كل خطوة قادمة.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    بيت القصيد

    يبقى لويس إنريكي مدربًا يمتلك فلسفة هجومية خاصة قد تنجح في أوقات كثيرة لكنها تظل مهددة دائمًا في فترات التراجع الذهني الجماعي للاعبين.

     الدرس المستفاد من موقعة موناكو هو أن الصدارة المريحة في الدوري الفرنسي قد تكون فخًا يوهم الفريق بالأمان الكاذب بينما يتطلب الواقع يقظة دائمة وتطويرًا مستمرًا للمنظومة الدفاعية. 

    غياب ريال مدريد عن المشهد الفرنسي قد يضمن لإنريكي لقبًا محليًا جديدًا يضاف إلى خزائنه لكنه لن يحميه أبدًا من مقصلة النقد اللاذع إذا ما تكررت هذه الأخطاء الساذجة في المحافل القارية الكبرى التي لا تعترف إلا بالنتائج الملموسة ولا تمنح الفرص الثانية لمن يفرط في الفرص بيده أمام جماهيره.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
الدوري الفرنسي
موناكو crest
موناكو
موناكو
بريست crest
بريست
بريست
0