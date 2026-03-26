إنذار جديد بشأن حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ! جوناس أوربيغ يغادر منتخب ألمانيا

تعتبر هذه الحالة مريرة بشكل خاص بالنسبة لأوربيغ، حيث كان قد تم اختياره لأول مرة من قبل مدرب المنتخب الوطني جوليان ناجلسمان الأسبوع الماضي فقط. والآن تنتهي مشاركته الأولى مع المنتخب الأول قبل الأوان. بعد الانسحابات التي سبقت من ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا، بالإضافة إلى رحيل جيمي لويلينغ، يعد هذا التغيير التالي في تشكيلة الفريق.

على الأقل، هناك بعض التفاؤل: "إنها مجرد إجراء احترازي. لا شيء خطير. لقد قمنا بإجراء فحص بالأشعة. علينا أن نتصرف بعقلانية"، قال مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان مساء الخميس.

اختار مدرب المنتخب الوطني فين داهمن من نادي أوغسبورغ للمشاركة في المباريات ضد سويسرا يوم الجمعة في بازل وضد غانا يوم الاثنين. وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد شارك بالفعل في عدة معسكرات تدريبية في خريف 2025.