إندريك يكشف عن مركزه المفضل قبل عودته إلى ريال مدريد هذا الصيف!

لم يخفِ إندريك المكان الذي يرى نفسه يزدهر فيه، وهو يستعد للفصل التالي من مسيرته. وعلى الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز في العاصمة الإسبانية، فإن الشاب واضح تمامًا بشأن هويته التكتيكية والمكان الذي يقدم فيه أكبر قيمة على أرض الملعب.

وقال لمجلة "فور فور تو": "قميصي المفضل هو رقم 9، وأشعر براحة أكبر عندما ألعب في الوسط، لكنني أريد فقط أن ألعب، مهما كان ذلك"، عند مناقشة دوره في خط الهجوم.

في حين أن تعدد مواهبه يسمح له باللعب في عدة مراكز، فإن تفضيله لدور المهاجم يضع الجهاز الفني لريال مدريد أمام معضلة اختيار مثيرة للاهتمام في الموسم المقبل.