إندريك يكشف عن رسالة من زوجته غابرييلي ميراندا ساعدته على التغلب على «الخوف» قبل مشاركته الحاسمة مع البرازيل ضد كرواتيا

كان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا المحرك الرئيسي لانقلاب النتيجة لصالح البرازيل يوم الثلاثاء، حيث دخل الملعب في الدقيقة 79 وعندما كانت النتيجة متعادلة 1-1. وعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها على أرض الملعب، فقد حصل على ركلة جزاء سجلها إيغور تياغو، ثم قدم تمريرة حاسمة رائعة لغابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي تعليقه على أدائه، اعترف الشاب بأنه كان يواجه ضغطًا داخليًا كبيرًا قبل دخوله الملعب.

وقال إندريك بعد المباراة، وفقًا لشبكة ESPN: "لن أكذب - كان لدي هذا الشعور بالإلحاح بأنني يجب أن أقدم أداءً جيدًا". "وبعد الرسالة التي تلقيتها من زوجتي، تلاشت كل الضغوط والمخاوف التي كنت أشعر بها. أنا ممتن جدًا لزوجتي ولله لوجودهما في حياتي، وأعتقد أن ذلك كان أمرًا بالغ الأهمية. بعد أن أخبرتني زوجتي أن مجرد وجودي هنا يعد انتصارًا بحد ذاته، بغض النظر عما إذا دخلت الملعب أو سجلت هدفًا أو قدمت تمريرة حاسمة، تلاشى كل الضغط".