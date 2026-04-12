إندريك يتحدث بصراحة عن علاقته بخابي ألونسو، حيث يرى اللاعب المعار من ليون الجانب الإيجابي لعدم حصوله على فرصة اللعب مع ريال مدريد

في حديثه إلى مجلة «فورفورتو»، استعرض إندريك تجربته في العاصمة الإسبانية حتى الآن. بعد انتقاله المرتقب في عام 2024 قادماً من بالميراس، حيث سجل 21 هدفاً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 82 مباراة، كانت التوقعات معقودة عليه بشكل كبير. وقد خاض في البداية 37 مباراة في موسمه الأول. ومع ذلك، تراجعت مشاركاته بشكل كبير تحت قيادة المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو في النصف الأول من الموسم الحالي، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات. يضم ريال مدريد تشكيلة مليئة بالنجوم، مما يجعل من الصعب على المهاجم الشاب الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، لكنه حافظ على موقفه الاحترافي طوال هذه الفترة الصعبة.